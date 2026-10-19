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"Тиждень був важкий": Денисенко в рушнику обійнялася з чоловіком у спа й показала пікантні фото
Акторка показала пікантні кадри з відпочинку біля озера та зізналася, що допомогло їй відновитися після емоційно складного тижня.
Українська акторка Наталка Денисенко поділилася кадрами романтичного відпочинку з чоловіком Юрієм Ярошенком у заміському спа-комплексі та розповіла, як відновлювала сили після емоційно складного тижня.
36-річна артистка разом із коханим вирушила на релакс неподалік Києва. Для відпочинку подружжя обрало комплекс на березі озера Святище. Там закохані насолодилися спокоєм і природою. Пара прогулялася біля водойми та присвятила час собі. Наталка також влаштувала фотосесію просто у воді, а Юрій із задоволенням фотографував дружину. На інших світлинах подружжя позувало в банних рушниках, ніжно обіймаючись на тлі озера.
«Це був найкращий день відновлення. Тиждень був емоційно дууууже важкий, та і ті стреси що ми переживаємо — вони всі лишаються в тілі», — поділилася акторка.
Денисенко зізналася, що для неї такі моменти — не просто приємне дозвілля, а й можливість подбати про власний емоційний стан. Зірка переконана: пережиті стреси важливо вчасно відпускати, зокрема через фізичне розслаблення. Цього разу особливу роль у її відновленні відіграли банні процедури, які допомогли перемкнутися після напружених днів. За словами артистки, відпочинок подарував їй цілу гаму емоцій — від сліз до щирого сміху.
«І якщо не виводити їх екологічно, через фізичне і емоційне розслаблення, то вони просто переростуть в хвороби! Мій лайфхак — сходити в баню!… Я і плакала і сміялася. Такого особливого релаксу психіки і тіла я не відчувала давно», — розповіла Наталка.
На романтичних світлинах подружжя не приховувало почуттів одне до одного. Акторка позувала в бікіні та банному халаті, а також публікувала кадри спільних обіймів біля води. Юрій теж не залишився осторонь і публічно потішив дружину компліментом: «Красуня моя». У коментарях Денисенко також зауважила, що вони з чоловіком уже давно не вживають алкоголю.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила несподівану причину публічної сварки з новим чоловіком.