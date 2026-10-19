"Тиждень був важкий": Денисенко в рушнику обійнялася з чоловіком у спа й показала пікантні фото

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко поділилася кадрами романтичного відпочинку з чоловіком Юрієм Ярошенком у заміському спа-комплексі та розповіла, як відновлювала сили після емоційно складного тижня.

36-річна артистка разом із коханим вирушила на релакс неподалік Києва. Для відпочинку подружжя обрало комплекс на березі озера Святище. Там закохані насолодилися спокоєм і природою. Пара прогулялася біля водойми та присвятила час собі. Наталка також влаштувала фотосесію просто у воді, а Юрій із задоволенням фотографував дружину. На інших світлинах подружжя позувало в банних рушниках, ніжно обіймаючись на тлі озера.

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«Це був найкращий день відновлення. Тиждень був емоційно дууууже важкий, та і ті стреси що ми переживаємо — вони всі лишаються в тілі», — поділилася акторка.

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Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко зізналася, що для неї такі моменти — не просто приємне дозвілля, а й можливість подбати про власний емоційний стан. Зірка переконана: пережиті стреси важливо вчасно відпускати, зокрема через фізичне розслаблення. Цього разу особливу роль у її відновленні відіграли банні процедури, які допомогли перемкнутися після напружених днів. За словами артистки, відпочинок подарував їй цілу гаму емоцій — від сліз до щирого сміху.

«І якщо не виводити їх екологічно, через фізичне і емоційне розслаблення, то вони просто переростуть в хвороби! Мій лайфхак — сходити в баню!… Я і плакала і сміялася. Такого особливого релаксу психіки і тіла я не відчувала давно», — розповіла Наталка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На романтичних світлинах подружжя не приховувало почуттів одне до одного. Акторка позувала в бікіні та банному халаті, а також публікувала кадри спільних обіймів біля води. Юрій теж не залишився осторонь і публічно потішив дружину компліментом: «Красуня моя». У коментарях Денисенко також зауважила, що вони з чоловіком уже давно не вживають алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила несподівану причину публічної сварки з новим чоловіком.

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