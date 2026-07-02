У 2-річної доньки відомої блогерки діагностували рак

Нара Сміт / © instagram.com/naraaziza

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Відома американська блогерка, інфлюенсерка та модель Нара Сміт шокувала, що в її 2-річної доньки діагностували рак.

Сталося це ще наприкінці 2025 року, проте лише зараз знаменитість наважилась про це розповісти. Знаменитість говорить, що вони помітили у Вімсі підозрілі симптоми. Врешті, модель негайно звернулась до відділення невідкладної допомоги. Медики не знали, що робити. Врешті, педіатр порадив пройти додаткові обстеження, зокрема, біопсію. Нара Сміт зізнається, що її материнський інстинкт підказував, що в доньки рак.

«Коли ми побачили щось підозріле на ній, ми відвезли її до відділення невідкладної допомоги, і вони не знали, що з цим робити. Коли ми відвезли її до нашого педіатра, я пам’ятаю, як він затих. У мене в той момент серце стиснулося. Не знаю, чи це підказувало мені щось, чи просто материнська інтуїція, але перше, що я відчула, це те, що в неї рак», — пригадує блогерка.

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У доньки Нари Сміт підтвердили рак / © instagram.com/naraaziza

Врешті, діагноз підтвердився, і Нара розпочала лікування доньки, зокрема, курс хіміотерапії. Модель не стала розкривати тип онкології, який виявили в 2-річної Вімсі, а також в якому вона зараз стані. Зірка Мережі лиш зізналась, що хотіла цим поділитися, аби бути підтримкою для інший сімей, які теж з цим стикнулись.

Зазначимо, Нара Сміт — відома модель та блогерка, що живе в США. Вона прославилась завдяки кулінарним роликам, де готує їжу. Знаменитість заміжня. Окрім доньки Вімсі, вона виховує ще трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно зірка Top Gear Джеремі Кларксон повідомив, що в нього діагностували рак. Британський ведучий також ділився подробицями лікування.

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