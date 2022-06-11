У 28-річного співака Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя – відео

Канадський співак Джастін Бібер не на жарт змусив хвилюватися своїх прихильників.

Так, Джастін Бібер на сторінці в Instagram поділився відео, у якому показав, що у нього паралізувало половину обличчя.

Зірка не може ані сміятися, у нього нормально не закривається праве око. "Як бачите, це око не кліпає, я не можу усміхатися цим боком обличчя. Ця ніздря не рухається. Значить, на цьому боці мого обличчя повний параліч", - розповів про свій стан Бібер.

Артист поділився, що його хвороба називається синдром Рамсея Ганта. Це форма оперізувального герпесу, який вражає лицевий нерв, викликає втрату слуху та сильні болі.

Через стан здоров'я Бібер скасував прийдешні концерти і повідомив фанам, що наразі зосередить увагу на лікуванні та відпочинку.

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