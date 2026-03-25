У 31-річної відомої української співачки діагностували онкологію: "Найагресивніша форма раку"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Реклама

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, розповіла, як в неї діагностували онкологію.

Артистка на проєкті "Що ДаLee" зізналась, що кінець 2024 року кардинально змінив її життя. У виконавиці була кіста. Знаменитість лікувалась і робила все необхідне, аби та зникла. На жаль, у грудні 2024 року вона розірвалась. Співачку "швидкою" забрали до лікарні, де їй негайно зробили операцію. Проте у медиків виникли сумніви, і Lida Lee направили зробити додаткові аналізи. І в кінці січня 2025-го виконавиця отримала невтішні результати. Артистці повідомили, що в неї найагресивніша форма раку.

"2024 рік повністю змінив моє життя. Я дізналась про те, що в мене є кіста, за якою я спостерігала, намагалась робити так, щоб вона зникла повністю. Але в п'ятницю, 13 грудня, мене просто забирає вночі "швидка", бо я відчуваю різкий біль і розумію, що кіста розірвалась. Мені роблять операцію, все окей, я прокидаюся, кажуть, що операція минула прекрасно, але у нас є сумніви. Роблю всі аналізи, і 31 січня мені телефонують: "У вас найагресивніша форма раку". У мене шок, я нічого не розумію", — пригадала артистка.

Реклама

Медики повідомили артистці, що то була не кіста, а злоякісна пухлина, яка розірвалась. Виконавиці радили негайно зробити операцію та розпочати хіміотерапію, бо є ризики складнощів та метастазів. Lida Lee не приховує, що була шокована почутим. Проте співачка вирішила проконсультуватися з іншими медиками.

"Ми приїжджаємо до лікаря, вона розповідає, що то була не просто кіста, а злоякісна пухлина двокамерна, яка розірвалась. Все погане, що було в ній, воно просто виплеснулось в мій організм. Через це дуже багато складнощів і є вірогідність, що є метастази. Вони кажуть: "Ми повністю все вирізаємо і робимо найсильнішу хіміотерапію, яка тільки може бути", — говорить артистка.

Врешті співачка звернулась до Інституту раку. Там виконавиці повідомили, що не все так жахливо, проте в неї все ж таки є злоякісна пухлина жовткового мішка. Інший лікар теж дійшов такого висновку. Lida Lee тривалий час шукала медика, який зможе їй допомогти. Зрештою такого спеціаліста знаменитість знайшла. Артистка пройшла курс лікування, і, на щастя, найжахливіше вже позаду.

"Я пішла до Інституту раку, на місці лікар дивиться і каже: "Я не можу сказати, що все так погано, але проблема є". Він перевіряє і каже, що це пухлина жовткового мішка. Вірогідність того, що вона є — це 0,001%. І я потрапляю в цей відсоток. Найстрашніше, що потім жоден лікар не хотів за мене братися. Ця пухлина вважається злоякісною, але в мене були клітини, які ще не визначились. Я витратила три місяці, щоб знайти лікаря, який візьметься за мене", — говорить артистка.

Реклама

