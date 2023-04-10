У 43-річної відомої акторки Лаури Бенанті просто під час виступу на сцені стався викидень

У відомої американської акторки та співачки Лаури Бенанті стався викидень просто під час виступу на сцені.

Сумною новиною вона поділилася у своєму Instagram. За словами Лаури, трагедія сталася 3 квітня. Вона виступала на сцені круїзного лайнера перед двома тисячами глядачами. 43-річна акторка зрозуміла, що в неї стався викидень, адже раніше вона переживала втрату дитини. Однак Лаура вирішила далі грати на сцені, не показавши й виду, що щось трапилося.

Саме на цій сцені у Лаури Бенанті стався викидень / Фото: instagram.com/laurabenanti

"У понеділок, 3 квітня, я виступала на сцені перед двома тисячами людьми, коли у мене стався викидень. Я знала, що відбувається. Якби це була наша перша втрата чи навіть друга я, ймовірно, не змогла б продовжувати виступати. Але, на жаль, мені не чужі відчуття втрати дитини", - розповіла акторка.

Лаура додала, що нині вони з чоловіком спустошені, але впевнені, що зможуть разом впоратися з горем.

Лаура Бенанті з чоловіком та старшою донькою / Фото: instagram.com/laurabenanti

"Ми з чоловіком розбиті горем, але ми пройдемо через це разом, як ми та багато інших робили це раніше. Я ділюся всім цим не для того, щоб викликати співчуття чи увагу, а щоб нагадати багатьом людям і сім'ям, які пережили викидень, що ви не самотні", - додала акторка.

Нагадаємо, Лаура Бенанті від 2015 року перебуває у шлюбі з Патріком Брауном. Пара разом виховує доньок Еллу та Луїзу, яких подружжю народила сурогатна мати. Лаура намагалася виносити дитину 2016 року, однак тоді у неї стався викидень.

Діти Лаури Бенанті, яких їй народила сурогатна мати / Фото: instagram.com/laurabenanti

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