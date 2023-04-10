У 43-річної відомої акторки Лаури Бенанті просто під час виступу на сцені стався викидень

Артистка не вперше переживає втрату дитини.
У відомої американської акторки та співачки Лаури Бенанті стався викидень просто під час виступу на сцені.
Сумною новиною вона поділилася у своєму Instagram. За словами Лаури, трагедія сталася 3 квітня. Вона виступала на сцені круїзного лайнера перед двома тисячами глядачами. 43-річна акторка зрозуміла, що в неї стався викидень, адже раніше вона переживала втрату дитини. Однак Лаура вирішила далі грати на сцені, не показавши й виду, що щось трапилося.
"У понеділок, 3 квітня, я виступала на сцені перед двома тисячами людьми, коли у мене стався викидень. Я знала, що відбувається. Якби це була наша перша втрата чи навіть друга я, ймовірно, не змогла б продовжувати виступати. Але, на жаль, мені не чужі відчуття втрати дитини", - розповіла акторка.
Лаура додала, що нині вони з чоловіком спустошені, але впевнені, що зможуть разом впоратися з горем.
"Ми з чоловіком розбиті горем, але ми пройдемо через це разом, як ми та багато інших робили це раніше. Я ділюся всім цим не для того, щоб викликати співчуття чи увагу, а щоб нагадати багатьом людям і сім'ям, які пережили викидень, що ви не самотні", - додала акторка.
Нагадаємо, Лаура Бенанті від 2015 року перебуває у шлюбі з Патріком Брауном. Пара разом виховує доньок Еллу та Луїзу, яких подружжю народила сурогатна мати. Лаура намагалася виносити дитину 2016 року, однак тоді у неї стався викидень.
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