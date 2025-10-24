ТСН у соціальних мережах

1377
1 хв

У 45-річної Кім Кардашян діагностували аневризму головного мозку

Знаменитість розповіла про свій діагноз.

Валерія Сулима
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Американська світська левиця та підприємниця Кім Кардашян зізналась, що в неї діагностували аневризму головного мозку.

Про це 45-річна знаменитість розповіла в тизері сьомого сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", передає The New York Times. В анонсі нових серій Кім Кардашян показалась на МРТ. Зокрема, світська левиця пройшла обстеження. У знаменитості виявили здуття кровоносної судини у мозку.

У тизері також йшлося про те, що аневризма головного мозку розвинулася в Кім Кардашян на тлі стресу. До слова, не останню роль в цьому відіграло її розлучення з американським репером Каньє Вестом, яке знаменитості фіналізували 2021 року.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Зазначимо, аневризма головного мозку — це випинання на стінці однієї з артерій у мозку. У нормі судини міцні й еластичні, але якщо в якомусь місці стінка слабшає, вона може роздутися під тиском крові. Якщо стінка розірветься, виникає крововилив у мозок, що може спричинити інсульт або навіть смерть. Тривалий час аневризма може жодним чином не проявлятися. Кім Кардашян не говорила, чи відчувала якісь симптоми. Західні журналісти також зверталися до неї за коментарями, однак відповідей не отримали.

Нагадаємо, нещодавно донька Кім Кардашян та Каньє Веста шокувала зовнішнім виглядом. 12-річна Норт показалася з татуюваннями на обличчі та чорними зубами.

1377
