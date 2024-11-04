У 47-річної зірки "Затоки Доусона" діагностували рак – подробиці

Американський актор, відомий за роллю Доусона Лірі в серіалі "Затока Доусона", Джеймс Ван Дер Бік захворів на онкологію.

Про це зірка повідомив в інтерв'ю People. За словами Джеймса, у нього діагностували колоректальний рак. Зараз актор проходить лікування. Він ділиться, що на тернистому шляху йому неабияк допомагає підтримка з боку рідних. Зокрема, Ван Дер Бік знаходить втіху у дружині та шістьох дітях.

"У мене колоректальний рак. Я раніше не розголошував цього. Лише вживав заходів, щоб здолати його за підтримки моєї неймовірної родини", — повідомив знаменитість.

Джеймс Ван Дер Бік / Фото: Associated Press

Втім, актор не жаліється на свій стан, а навпаки запевняє, що його переповнює оптимізм. Джеймс заспокоює своїх фанів і пояснює, що зараз він почувається добре. Навіть попри складний діагноз, він продовжує активно працювати та зніматися в американському кіно.

"Але є привід і для радощів – я почуваюся добре", — додав Ван Дер Бік.

До слова, актор також запам'ятався глядачам завдяки фільму "Дуже страшне кіно" та появам у низці серіалів — "Як я зустрів вашу маму", "Американська сімейка" та інших.

Читайте також: