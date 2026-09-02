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У 50-річного сина Джона Леннона народився первісток: який вигляд має онук легенди The Beatles
Шон Леннон вже показав перші фото з новонародженим сином та розсекретив його ім’я.
У сина легенди британського рок-гурту The Beatles Джона Леннона та музикантки Йоко Оно народився первісток.
Так, у 50-річного Шона Леннона та моделі Шарлотти Кемп Мул з’явився малюк. Про поповнення в родині пара оголосила в Instagram. Зокрема, закохані опублікували спільне фото. На знімку були зображені Шарлотта та Шон, які тримали на руках новонародженого синочка.
Парочка не стала приховувати його обличчя, тож можна повністю помітити, який вигляд має малюк. Окрім того, новоспечені батьки розсекретили ім’я первістка. Музикант та модель назвали сина Аврелієм.
«Шарлотта і я створили Людину-Квасолинку! Його звати Аврелій! Дякую!» — звернулись до підписників закохані.
До слова, для Шона Леннона та Шарлотти Кемп Мул Аврелій став первістком. Пара перебуває в стосунках від 2007 року, але з поповненням в родині вони не квапились. Також закохані офіційно не перебувають в шлюбі.
Зазначимо, Шон Леннон — молодший син легендарного музиканта Джона Леннона від Йоко Оно. Також у покійного артиста є старший син Джуліан Леннон від першої дружини Синтії Пауелл. Від 8 грудня 1980 року Джона Леннона немає серед живих. Артиста біля його будинку застрелив психічно нестабільний фанат.
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