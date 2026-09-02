У 50-річного сина Джона Леннона народився первісток: який вигляд має онук легенди The Beatles

Син Джона Леннона з коханою / © Associated Press

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У сина легенди британського рок-гурту The Beatles Джона Леннона та музикантки Йоко Оно народився первісток.

Так, у 50-річного Шона Леннона та моделі Шарлотти Кемп Мул з’явився малюк. Про поповнення в родині пара оголосила в Instagram. Зокрема, закохані опублікували спільне фото. На знімку були зображені Шарлотта та Шон, які тримали на руках новонародженого синочка.

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Парочка не стала приховувати його обличчя, тож можна повністю помітити, який вигляд має малюк. Окрім того, новоспечені батьки розсекретили ім’я первістка. Музикант та модель назвали сина Аврелієм.

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«Шарлотта і я створили Людину-Квасолинку! Його звати Аврелій! Дякую!» — звернулись до підписників закохані.

Шон Леннон з коханою та сином / © instagram.com/sean_ono_lennon

До слова, для Шона Леннона та Шарлотти Кемп Мул Аврелій став первістком. Пара перебуває в стосунках від 2007 року, але з поповненням в родині вони не квапились. Також закохані офіційно не перебувають в шлюбі.

Зазначимо, Шон Леннон — молодший син легендарного музиканта Джона Леннона від Йоко Оно. Також у покійного артиста є старший син Джуліан Леннон від першої дружини Синтії Пауелл. Від 8 грудня 1980 року Джона Леннона немає серед живих. Артиста біля його будинку застрелив психічно нестабільний фанат.

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