У 53-річного відомого українського співака-військового стався інфаркт

Юрій Журавель / © facebook.com/Zhuravelll

Лідер відомого українського гурту Ot Vinta, художник, а від серпня 2025 року також і військовий Юрій Журавель переніс інфаркт.

Про це 53-річний артист повідомив у своєму Facebook. Він опублікував фото з лікарні, на якому зображений разом із дружиною. Юрій Журавель повідомив, що переніс тяжкий обширний інфаркт. На щастя, медикам вдалося стабілізувати його стан.

“Жодним ворожим інфарктам не здолати мого серця, бо воно переповнене коханням. І саме сьогодні у моєї коханої Наталі день народження. Давайте зануримо та скупаємо її в морі ваших щирих привітань і побажань. Вона поруч, тому я швидко та ретельно одужаю. Військово-морські сили надають Журавлю сили, а вона - крила”, — поділився музикант.

Юрій Журавель з дружиною / © facebook.com/Zhuravelll

Дружина Юрія Журавля Наталія розкрила більше подробиць про його стан. Вона поділилася, що протягом останніх тижнів серце чоловіка давало про себе знати, поки йому не стало остаточно зле. Кохана артиста неабияк вдячна медикам, а особливо бригаді швидкої допомоги, які прибули через 40 хвилин після виклику, надали першу медичну допомогу та врятували життя її коханому.

“Протягом кількох останніх тижнів були серцеві натяки і ось — тяжкий обширний інфаркт. І тут я хочу сказати головне. Лікарі невідкладної допомоги, реаніматологи та кардіологи — ви справжні герої. Від моменту, коли Юра сам викликав “швидку”, до моменту стентування минуло лише 40 хвилин. 40 хвилин, які врятували життя”, — поділилася дружина музиканта.

Зазначимо, що Юрій Журавель – музикант, лідер і соліст гурту Ot Vinta, художник, аніматор, громадський діяч, актор та сценарист. У серпні 2025 року він мобілізувався. Юрій Журавель служить в одній із бригад морської піхоти.

