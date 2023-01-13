У 54-річному віці померла єдина донька Елвіса Преслі і ексдружина Майкла Джексона Ліза Марія

В Америці пішла з життя співачка, єдина донька короля рок-н-ролу Елвіса Преслі та його дружини Прісцилли Ліза Марія Преслі.

Життя артистки обірвалося у 54 роки через зупинку серця. Трагічну новину підтвердила мати виконавиці Прісцилла Преслі. Вона розповіла, що донька пішла з життя незадовго до того, як її доставили до лікарні, де в неї зупинилося серце.

"З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марія покинула нас. Вона була найпалкішою, найсильнішою і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала… Ми просимо про конфіденційність, коли намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. Поки що жодних коментарів не буде", - прокоментувала Прісцілла Преслі, пише CNN.

Ліза Марія Преслі / Фото: Associated Press

Елвіс Преслі з дружиною Прісциллою та маленькою донькою Лізою Марією / Фото: Associated Press

За два дні до смерті Ліза Марія відвідала церемонію вручення кінопремії "Золотий глобус", яка днями відбулася в США.

Зазначимо, що єдина донька легендарного співака та актора Елвіса Преслі Ліза Марія була співачкою. Вона також була єдиною спадкоємицею усього майна зіркового батька. За життя Ліза Марія випустила три музичних альбоми. Артистка була заміжньою за поп-королем Майклом Джексоном та голлівудським актором Ніколасом Кейджем.

Ліза Марія Преслі та Майкл Джексон / Фото: Associated Press

Ліза Марія Преслі та Ніколас Кейдж / Фото: Associated Press

У липні 2020 року син Лізи Марії Бенджамін Кіо у 27 років вчинив самогубство. Хлопець вистрілив собі з рушниці у рот.

Також у єдиної дочки Елвіса залишилася 31-річна донька Райлі та 11-річні близнючки Гарпер та Фінлі, яких артистка народила від четвертого чоловіка Майкла Локвуда.

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