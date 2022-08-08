У 66-річного Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона

У відомого режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона.

Про це пише Guardian із посиланням на заяву продюсерської компанії датського режисера Zentropa.

У повідомленні йдеться, що 66-річний Трієр наразі тримається духом та лікується від симптомів хвороби. Окрім того, він продовжує працювати над своїм фільмом "Вихід із Царства". Прем'єра стрічки відбудеться під час Венеціанського кінофестивалю, який розпочнеться 31 серпня. Сам Ларс планує бути присутнім особисто на заході.

Ларс фон Трієр / Фото: Associated Press

Загалом, симптоми хвороби Паркінсона – тремтіння рук – у режисера почали проявлятися ще 2018 року. Утім, тоді Трієр це пояснив тим, що він вживає антидепресанти, а алкоголь – припинив пити.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук поскаржилася на медичне обслуговування в Буковелі та Яремчі. Знаменитість розповіла, що лікарі на курорті відмовилися безкоштовно сказати, чи треба накладати шви її сину, який під час відпочинку впав на металеву пластину та розірвав собі коліно.

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