"У 8 років сказав іти заробляти на їжу": Даніель Салем показав єдине, що лишилося йому від батька

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Реклама

Український ведучий та військовослужбовець Даніель Салем уперше відверто розповів про непрості стосунки з батьком, дитинство в суворій родині та тривалу розлуку з рідною людиною.

Особливу цінність для нього тепер має одна батькова річ, яка залишилася йому на згадку. 42-річний Даніель поділився, що в їхній родині не було звичної батьківської ніжності. За його словами, виховання в Лівані було доволі суворим, а тато практично не виявляв до нього теплих почуттів. Ведучий зізнався, що не пам'ятає від батька ані обіймів, ані простих знаків уваги чи підтримки.

Реклама

«Насправді я не був у класних стосунках із батьком. У нашій родині, та й взагалі у Лівані, все було дуже суворо: батько мав бути тільки для звіту. У 8 років він мені сказав: гоу-гоу, йди. І, якщо ви думаєте, що були якісь обійми, то ні», — пригадав Салем.

Реклама

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Ба більше, вже у восьмирічному віці хлопець почав самостійно заробляти на життя. Даніель розповів, що батько поставив його перед фактом: від наступного тижня він мав сам забезпечувати себе їжею. Також ведучий згадав, що впродовж тривалого часу вони взагалі не підтримували зв'язок. Причиною стали розбіжності в політичних поглядах.

«Ми з ним не спілкувалися понад 5 років. Щоб ви розуміли, яка я був гидота… 5 років я втратив: не говорив, не бачив його», — емоційно висловився знаменитість.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Маму Даніель втратив ще підлітком: коли йому було 15 років, вона померла від хвороби. А через десять років не стало й батька. Попри непрості спогади про дитинство, нині Салем з особливим трепетом ставиться до речей, які нагадують йому про рідних.

Зокрема, ведучий розповів про батьківський годинник, який тепер носить із собою. Власний улюблений аксесуар Даніель загубив під час служби, тож вирішив одягати татовий. Згодом ця річ набула для нього зовсім іншого значення.

Реклама

«Я їх одягаю і розумію, що це єдине, що у мене є від батька. Ну плюс-мінус. Ще залишилася записна книжка. Але найбільша цінна штука — ось цей годинник. Це так цікаво: час, годинник, тато…» — поділився Салем.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, нещодавно кохана Даніеля Салема показала фату й заінтригувала весіллям.

Новини партнерів