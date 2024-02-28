У 88-річного Алена Делона неочікувано провели обшуки та виявили арсенал незаконної зброї

У будинку легендарного французького актора Алена Делона неочікувано провели обшуки.

Про це повідомило видання BBC News. Зазначається, що до заміського будинку актора у справах навідався службовець з суду. Він помітив в Алена Делона зброю та сповістив про це поліцію.

Правоохоронці навідалися до будинку 88-річного актора з обшуками. У зірки кіно виявили 72 одиниці вогнепальної зброї та понад 3 тисячі патронів. Поліції довелося все це конфіскувати. Виявилося, що Ален Делон не мав дозволу на володіння зброєю.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Наразі невідомо, чому до актора навідувався службовець з суду. Утім, раніше знаменитість заявляв про намір судитися з сином Ентоні Делоном, який заговорив про те, що батько вже зовсім змарнів і йому недовго залишилося.

Окрім того, наприкінці січня суд визнав актора недієздатним. Догляд за артистом призначили державному агентові, а дітей Делона позбавили цього права.

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