У Батумі зірвали концерт відомому рок-гурту, який покликав на сцену росіянина

У місті Батумі, Грузія люди спочатку гучно освистали, а потім демонстративно покинули залу, де відбувався концерт відомого американського рок-гурту The Killers.

Так, під час виконання однієї з пісень фронтмен колективу Брендон Флауерс запропонував комусь з шанувальників у залі піднятися на сцену і заграти на барабанах. Коли один з фанів викликався, Флауерс запитав його, звідки той. На що фан відповів, що з росії.

"Цей хлопець – росіянин, ви не проти, якщо він підніметься сюди? Я не проти", - сказав зі сцени Флауерс.

Присутні у залі глядачі сприйняли ситуацію вкрай негативно. Вони почали кричати і обсвистувати гурт. На що Брендон Флауерс заявив, що вважає всіх фанів з усіх країн своїми братами і сестрами і що музика не має кордонів. Після цих слів The Killers почали грати на сцені з росіянином.

Своєю чергою, частина людей у залі демонстративно покинула концерт, а радіостанція "Тбілісі" прибрала пісні рокерів з ефіру.

У Грузії рок-гурт The Killers обсвистали через росіянина на сцені

Згодом на сторінці The Killers в Instagram з'явився пост з вибаченням музикантів. У повідомленні йдеться, що гурт "ніколи нікого не збирався ображати", а запрошувати фанів грати на барабанах – це "давня традиція" The Killers.

"Ми усвідомлюємо, що коментар, який мав на увазі, що всі шанувальники The Killers є "братами і сестрами", може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмутити і просимо вибачення", - йдеться у заяві гурту.

The Killers про скандал у Батумі / Фото: instagram.com/thekillers

Нагадаємо, раніше музиканта Сергія Бабкіна розкритикували через виконання за кордоном російськомовних пісень. Нещодавно артист поїхав до США з благодійними концертами.

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