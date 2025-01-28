У березні вийде "щеплення від руского міра": вийшов тизер фільму "раша гудбай"

Студія "Квартал 95" презентувала перший тизер свого нового фільму, який отримав назву "раша гудбай".

Творці стрічки зазначають, що кіно буде своєрідним "щепленням" від "руского міра". Фільм вийде в широкий український прокат 27 березня 2025 року.

"Коли російські пропагандисти пробили чергове дно, хтось сказав: "А що, якби ось така недожурналістка опинилась би в Україні та побачила реалії на власні очі? Скільки часу потрібно аби одужати від вірусу "руского міра" і отямитися? Чи це взагалі можливо?". З цими питаннями ми почали створювати історію "раша гудбай". Деокупувати всі наші території — надважке завдання. Повернути серця українців та визволити їхні голови з полону російської пропаганди — не менш складна задача", — розповідає генеральний продюсер фільму Сергій Шефір.

У тизері фільму "раша гудбай" вже можна побачити персонажів. Катерина Варченко зіграла головну героїню, а компанію їй склали Гриша Горобчук та Олексій Нагрудний. Також, у стрічці знялися: Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Віталій Іванченко, Слава Красовська та Артем Мяус.

"Це кіно про українку, яка 10 років живе в окупації, у якої не лише повністю промиті мізки, а яка й сама стала проповідником хворих ідей та фейків про Україну. І одного дня, з усім цим набором в голові, вона випадково опиняється на заході України, де їй випадає шанс кинути виклик усьому, що вважала правдою. Ми розповіли історію, як одна конкретна людина може отямитись і сказати своє "раша гудбай!" — ділиться креативний продюсер фільму Юрій Костюк.

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