У Білорусі співачці на три роки обмежили свободу за виконання пісні "Океану Ельзи"

Білоруську співачку Мерієм Герасименко засудили на три роки обмеження свободи через виконання українськомовної пісні.

Так, виконавиця ще 4 серпня минулого року в одному із барів Мінська на підтримку України виконала хіт українського гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Утім, пропагандистам не це не сподобалося, і вони здійняли публічний ґвалт.

Як пишуть розслідувачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", артистка отримала декілька термінів адміністративного арешту, а згодом на неї завели кримінальну справу за участь у протестах 2020 року.

Мерієм Герасименко / Фото: instagram.com/meriem_gera

Загалом, відбувся так званий суд, і Мерієм Герасименко отримала три роки "домашньої хімії" (народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний строк позбавлення волі в Україні). Тобто артистка залишатиметься вдома з обмеженням свободи. Виконавиці не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь та покидати населений пункт без дозволу.

Не лише співачці дісталося за виконання українськомовної композиції. Затримали також і власника бару з дружиною. На них завели кримінальну справу, і суд відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, нещодавно російського актора Дмитра Назарова та його дружину звільнили з московського театру імені А. П. Чехова через проукраїнську позицію. Артист із сарказмом відреагував на це.

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