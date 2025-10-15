У блогерки Ксюші Манекен вкрали з рахунку понад 6 мільйонів гривень: як так сталося і реакція банку

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

Відома українська блогерка Ксюша Манекен шокувала, що в неї вкрали понад шість мільйонів гривень.

У зірки Мережі є власний бренд одягу, з ФОП-рахунку якого вона вирішила зняти певну суму коштів. Задля цього Манекен необхідно було звернутися до менеджера банку, комунікація з яким відбувалась в Telegram. Проте по пошуку блогерці видав не той чат-бот, і вона натрапила на шахраїв.

"Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. А точніше не в мене, а в бренду Oda. Цю історію хочу почати з того, що я не користувач Monobank. Бухгалтер запропонував перевестись, бо це нібито кращий сервіс. Вчора я вирішила вивести якусь частину грошей. Monobank переписується зі всіма в Telegram, і зі мною переписувались також. Я намагалась знайти цей чат, ввела у пошуку і мене вибило на чат-бот, як ви вже розумієте, підставний", - говорить блогерка.

Шахрай представився менеджером банку. Ксюшу Менекен запевнили, що її запит виконають. Утім, вони заявили, що нібито в додатку блогерки є якісь проблеми. Задля цього його треба видалити та завантажити знову.

"Зі мною зв'язався менеджер, я описала своє питання, менеджер сказав, що ви можете зняти кошти в будь-якому відділені, ми зробимо заявку, але бачить якусь помилку в додатку і що його треба перезавантажити, і для цього треба створити заявку. Зараз вам надійде push-повідомлення, ви натисните "згодна", і ми його потім перезавантажимо", - говорить блогерка.

Ксюша Манекен все це виконала, адже вважала, що спілкується саме з менеджером банку. А шахраї тим часом почали переказувати кошти з ФОП-рахунку бренду одягу та інші ФОПи. Блогерка говорить, що розуміє, що це її провина, адже вона повелась на шахраїв. Тим не менш, Манекен обурена самим банком, в якого не виникло підозр, що різко почали переказуватися такі чималі суми і до того ж на різні ФОПи, які навіть за пошуком в Інтернеті, як стверджує блогерка, вказують як шахрайські.

"Я без страху це зробила, бо не відчувала небезпеки. У цей час шахраї через браузер, маючи мій номер, заходять в мій кабінет. Я видаляю додаток, а в цей момент з мого ФОПу починають переводити кошти на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу. 6 мільйонів 200 тисяч були виведені на ФОПи", - обурилась блогерка.

Бізнесмен Олег Гороховський, співзасновник Monobank, послугами якого й користувалась Ксюша Манекен, вже прокоментував інцидент. Він зазначив, що склалась прикра ситуація. Тим не менш, за словами Гороховського, кошти не можливо було б врятувати, з цим би не впорався б жоден банк. Також він зазначив, що ФОПи, на які переказувались суми, не були шахрайськими, адже інакше б не обслуговувались.

"Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю усі подробиці. Я дуже вам співчуваю. По тих звинуваченнях, що лунають в цьому відео в наш бік. Вони безпідставні, знаючи деталі цього інциденту, жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОПи в інші банки і це ФОПи нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї. Тримайтеся, будь ласка. Мені дуже шкода", - прокоментував Гороховський.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк спіймала шахраїв на гарячому. Знаменитість також розкрила їхню схему.