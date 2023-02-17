У Брюса Вілліса знайшли важку хворобу, яка швидко прогресує і від якої нема ліків

У голлівудського актора Брюса Вілліса лікарі діагностували одну з найважчих форм деменції – лобово-скроневу.

Про невтішний діагноз ексчоловіка та друга повідомила акторка Демі Мур. На сторінці в Instagram вона написала, що афазія, яка у зірки "Міцного горішка" проявилася минулого року, лише один з симптомів цієї хвороби:

"З того часу, як навесні 2022 року ми оголосили діагноз Брюса афазію, його стан прогресував, і тепер у нас є більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛВС). На жаль, проблеми у спілкуванні – лише один із симптомів хвороби, з якою зіштовхується Брюс. Хоча це болісно, зрештою отримати чіткий діагноз – це полегшення", - зазначила у своєму дописі Мур.

16 лютого на сайті Асоціації лобно-скроневої деменції з'явилася офіційна заява родини Брюса Вілліса. У ній, зокрема, йдеться, що на сьогодні не існує способів лікування від цієї хвороби, але родина зірки сподівається, що "ця реальність може змінитися найближчими роками".

Зазначимо, що в середньому люди після появи симптомів деменції можуть прожити п'ять, сім років.

Нагадаємо, що у березні 2022 року доньки Брюса Вілліса виступилиз офіційною заявою, у якій повідомили, що у голлівудської зірки діагностували афазію - це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності. Через хворобу Вілліс був змушений залишили акторську кар'єру.

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