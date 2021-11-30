У будинку скандального Мериліна Менсона провели обшуки у справі про сексуальне насильство

У будинку скандального Мериліна Менсона провели обшуки у справі про сексуальне насильство

Поліція вилучила певні докази.

Стало відомо, що у будинку американського рок-музиканта Мериліна Менсона, якого раніше звинуватили у зґвалтуванні, провели обшуки.

Як пише видання TMZ, поліція Лос-Анджелеса вирушили до будинку артиста у Західному Голлівуді вранці 29 листопада. Вони отримали ордер на обшук.

В результаті поліція вилучила пристрої для зберігання даних, а також жорсткі диски. Інформація з них буде розглянута перед поданням справи до прокуратури округу Лос-Анджелес.

Мерилін Менсон / Associated Press

Відомо, що під час обшуків самого музиканта вдома не було.

Нагадаємо, скандал навколо Мериліна Менсона почався після того, як його екснаречена, заявила, що він декілька років ображав та знущався з неї.

Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності".

Мерилін Менсон / Associated Press

Втім, в середині листопада The Rolling Stone опублікувало розслідування, що стосувалося Мериліна Менсона. В ньому зазначається, що музикант нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам.

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