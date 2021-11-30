У будинку скандального Мериліна Менсона провели обшуки у справі про сексуальне насильство

Поліція вилучила певні докази.
Стало відомо, що у будинку американського рок-музиканта Мериліна Менсона, якого раніше звинуватили у зґвалтуванні, провели обшуки.
Як пише видання TMZ, поліція Лос-Анджелеса вирушили до будинку артиста у Західному Голлівуді вранці 29 листопада. Вони отримали ордер на обшук.
В результаті поліція вилучила пристрої для зберігання даних, а також жорсткі диски. Інформація з них буде розглянута перед поданням справи до прокуратури округу Лос-Анджелес.
Відомо, що під час обшуків самого музиканта вдома не було.
Нагадаємо, скандал навколо Мериліна Менсона почався після того, як його екснаречена, заявила, що він декілька років ображав та знущався з неї.
Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності".
Втім, в середині листопада The Rolling Stone опублікувало розслідування, що стосувалося Мериліна Менсона. В ньому зазначається, що музикант нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам.
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