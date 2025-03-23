У будинок актора "Жіночого лікаря" Ісаєнка влучив ворожий дрон – подробиці

У ніч проти 23 березня російська армія вкотре вдалася до злочину. Окупанти завдали масованих ударів по Києву дронами-камікадзе типу "Шахед" і спричинили чимало лиха.

Один з ворожих дронів влучив у будинок актора Андрія Ісаєнка, що у Дніпровському районі. Про це повідомив сам артист у Facebook. Він опублікував фото з наслідками влучання. Андрій написав, що з його родиною все гаразд. Утім, у багатоповерхівці, на жаль, є загиблі і постраждалі. Товариші й колеги актора Сергій Кисіль, акторка Віталіна Біблів, Римма Зюбіна та інші закликали небайдужих допомогти фінансово постраждалим.

Будинок Андрія Ісаєнка після злочину окупантів

"Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож якщо є можливість долучайтесь!" - написав Ісаєнко.

Зазначимо, станом на ранок 23 березня відомо, що внаслідок нічного удару по столиці загинули троє осіб. Серед них – дитина. Також повідомляється про поранених. Значних руйнувань і пожеж через падіння уламків дронів загалом зазнали п'ять районів Києва. В цілому по Україні за ніч було випущено 147 ворожих дронів.

Нагадаємо, нещодавно співак Ніл Янг скасував безкоштовний концерт в Україні через суттєву зміну ситуації й загострення небезпеки. Артист також висловився про Володимира Зеленського.

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