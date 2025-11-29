ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1054
Час на прочитання
1 хв

У будинку Антоніни Хижняк під час жахливого обстрілу Києва повибивало вікна: "Страшна ніч"

Артистка поділилась, як пережила ворожу атаку на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка знімалась у серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіла, як для неї минув жахливий обстріл Києва.

У ніч проти 29 листопада російські окупанти атакували столицю України дронами та ракетами. На жаль, ворожих "прильотів" не вдалось уникнути. Схоже, вибухи сталися поруч із будинком Антоніни Хижняк.

В Instagram-stories акторка поділилась, що ніч була дійсно жахливою. Раніше знаменитість зізнавалась, що серйозно захворіла. Наразі стан акторки не покращився. Артистка говорить, що в неї вночі була висока температура, тож вона й не одразу відрізняла, де реальність, а де марення.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Та, вочевидь, ворожий "приліт" був неподалік від оселі знаменитості. Антоніна Хижняк говорить, що в будинку, де вона живе, вибило пару вікон. Ймовірно, акторка має на увазі не власну квартиру, а багатоповерхівку.

"Страшна ніч. У температурному маренні не відрізняла реальність і уяву. В будинку вибило пару вікон. Та й таке. Ви як?" – поділилась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно артистка Лілія Ребрик показала, де її застав ворожий обстріл Києва. Знаменитість опинилась саме в тому місці, в якому найбільше боялась.

Дата публікації
Кількість переглядів
1054
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie