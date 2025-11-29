У будинку Антоніни Хижняк під час жахливого обстрілу Києва повибивало вікна: "Страшна ніч"

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка знімалась у серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіла, як для неї минув жахливий обстріл Києва.

У ніч проти 29 листопада російські окупанти атакували столицю України дронами та ракетами. На жаль, ворожих "прильотів" не вдалось уникнути. Схоже, вибухи сталися поруч із будинком Антоніни Хижняк.

В Instagram-stories акторка поділилась, що ніч була дійсно жахливою. Раніше знаменитість зізнавалась, що серйозно захворіла. Наразі стан акторки не покращився. Артистка говорить, що в неї вночі була висока температура, тож вона й не одразу відрізняла, де реальність, а де марення.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Та, вочевидь, ворожий "приліт" був неподалік від оселі знаменитості. Антоніна Хижняк говорить, що в будинку, де вона живе, вибило пару вікон. Ймовірно, акторка має на увазі не власну квартиру, а багатоповерхівку.

"Страшна ніч. У температурному маренні не відрізняла реальність і уяву. В будинку вибило пару вікон. Та й таке. Ви як?" – поділилась знаменитість.

