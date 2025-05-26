У будинок Жені Яновича влучив ворожий дрон: ведучий перебував у цей момент всередині

Женя Янович / © instagram.com/yanovychzhenya

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У будинок, де живе український ведучий Женя Янович, влучив ворожий ударний дрон "Шахед".

Сталося це у ніч проти 25 травня в Києві. Шоумен живе у багатоквартиному будинку. Коли повітряна тривога через ворожі безпілотники, Женя Янович ховається в під'їзді поруч із ліфтами, адже там його захищають одразу чотири стіни. На YouTube-каналі активіста Сергія Стерненка ведучий розповів, що у ніч проти 25 травня чув, як наближається "Шахед", потім він влучив у будинок, після чого здетонував. Вибух стався на перших поверхах. Женя Янович говорить, що, на щастя, всі залишилися живими, однак є поранені.

"Я таку локацію обрав для життя, де буває час від часу гучно. І от так сталося, що просто в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу – впав дрон. Просто здетонував. Я чув, як він, жужить, прискорюється і пікірує", - поділився шоумен.

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Женя Янович на тлі пошкодженого будинку / © instagram.com/yanovychzhenya

Женя Янович після цього одразу спустився до укриття. Ведучий говорить, що коли проходив, то бачив багато диму, однак масштабів руйнувань не зміг розгледіти. На ранок стомлений шоумен заснув. Коли Женя Янович прокинувся, що отримав безліч повідомлень від близьких, які хвилювалися за його стан. Тож, шоумен говорить, якщо десь поруч є приліт, то варто одразу відписати рідним, що все добре, аби ті не переймалися.

"Зазвичай, коли "Шахеди", я йду до ліфтів, бо там по чотири стіни з кожного боку. Бахнуло, я спустися, там було дуже багато диму. Було дуже багато народу, це має жахливий вигляд збоку. Я не бачив масштабу, тому що ніч. Я одразу в укриття. А вранці я просто заснув. Прокидаюсь від того, що у мене хтозна-скільки пропущених і всього іншого. Так, якщо десь поруч із вами прилітає, напишіть знайомим, що з вами все окей", - додав ведучий.

Нагадаємо, акторка Катерина Кузнєцова у ніч проти 24 травня теж опинилася в епіцентрі вибухів. Уламки від ворожого снаряда пошкодили будинок батьків артистки.