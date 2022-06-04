"У бункері здохло пуйло": Леся Нікітюк записала гумористичну пісню зі Степаном Гігою

Українська ведуча та волонтерка Леся Нікітюк знайшла спосіб підняти настрій українцям.

Леся Нікітюк випустила гумористичну композицію "Цей сон", яку записала у дуеті з легендарним українським композитором Степаном Гігою.

"Цей сон" – є оригінальною композицією Гіги. Нікітюк же переробила у пісні слова, враховуючи реалії України. Так, ведуча співає про те, що їй наснився сон, у якому "у бункері здохло пуйло", "Ще не вмерла" співають в ОРДЛО", а "в Мавзолеї Бандера лежить".

"Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня – спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія – для підняття морального духу українців. Ми сильні та обов'язково переможемо! І ця пісня заряджена на перемогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ – всі захисники та захисниці!" – прокоментувала композицію Леся.

Нагадаємо, тим часом музикант і учасник гурту "ТНМК" Олег Фагот Михйлюта, який служить в теробороні, розповів про заруби з братом з Харкова, який є прихильником "русского міра".

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