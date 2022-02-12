У Cloudless зник звук, а ведучі заплутались у балах: як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2022"

У Cloudless зник звук, а ведучі заплутались у балах: як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2022"

Фінал конкурсу не минув без ексцесів та скандалів.

12 лютого відбувся фінал національного відбору на "Євробачення-2022", перемогу на якому виборола співачка Alina Pash.

Саме самобутня артистка представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який цьогоріч відбудеться у Турині, Італія.

Примітно, що глядачі шаленими оплесками зустрічали артистку на сцені конкурсу. А судді нацвідбору Тіна Кароль та Джамала не стримали сліз.

"Це було так, коли виконавець кожною нотою долучає тебе до пісні. Навіть якщо ти не розумієш слів, ти відчуваєш емоцію", – поділилася Джа.

Зі свого боку, Кароль зазначила, що в шаленому шоці від виступу Паш, додавши, що співачка неймовірна.

В результаті співачка, яка виконала пісню "Тіні забутих предків", отримала 8 максимальних балів від суддів і 7 – від глядачів. Тепер виконавиця намагатиметься здобути перемогу на "Євробаченні-2022".

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати, яким був фінал нацвідбору.

Так, феєрично відкрив шоу гурт Go_A. Колектив виконав пісню, з якою представляв Україну на "Євробаченні" 2021 року – SHUM. Тоді музиканти вибороли 5 місце.

Також, крім Go_A, на сцені фіналу нацвідбору своїм виступом потішили глядачів судді конкурсу – Джамала та Тіна Кароль.

Так, Джа виконала пісню "Потайки".

Тіна влаштувала на сцені справжній перфоманс, заспівавши попурі із хітів "Намалюю тобі зорі", "Ніжно", "Закрили твої очі" та "Україна – це ти".

Втім, вечір, на жаль, не минув без ексцесів.

Зокрема, йдеться про виступ першого учасника – гурту CLOUDLESS. Під час номеру сталися проблеми зі звуком – він декілька разів вимикався. Втім, колектив не розгубився та виступив до кінця. Але ситуація все ж відобразилася на настрої соліста гурту, який розлютився через неприємну ситуацію.

У зв'язку із інцидентом, CLOUDLESS дали другий шанс і вони виступили на сцені після усіх фіналістів.

З другої спроби артистам нічого не стало на заваді. Вони запалили сцену, виконавши конкурсу пісню All be alright.

На щастя, більше проблем зі звуком не було під час фіналу. Так, другим вийшов на сцену співак з Білорусі Michael Soul. Він заспівав трек Demons. На сцені артист постав у яскравому синьому костюмі та з ефектним макіяжем.

Джамала зазначила, що їй дуже подобається співак, але пісня судді здалася слабшою, ніж сам Michael Soul.

Далі підкорювали серця глядачів та суддів учасники гурту Our Atlantic. Музиканти представили українськомовний трек "Моя любов".

Суддя Тіна Кароль поділилася, що цей гурт як НЛО – непізнаний об'єкт, адже його ніколи не бачили на телебаченні та великій сцені: "Це перемога "Євробачення", що ви знайшли такий гурт, що він пройшов такий величезний відбір і вже у золотій вісьмірці", – прокоментувала Тіна Кароль.

Четвертим вийшов на сцену фіналу національного відбору співак Barleben. Виконавець змагався за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2022" у Турині замість співака LAUD. Владислава Каращука дискваліфікували через те, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року. А це порушує правила Нацвідбору.

На сцені артист виконав ліричний трек Hear My Words.

Після виступу Тіна стоячи аплодувала учаснику за його гідність. Зі свого боку, Ярослав Лодигін поділився, що пісня йому сподобалася, але він переймається через те, чи вдасться з нею здобути високе місце на "Євробаченні".

П'ятим спробував свої сили гурт Kalush Orchestra із піснею "Стефанія". Соліст колективу Олег Псюк розповів, що написав трек про свою маму. Артист поділився відвертим зізнанням та зазначив, що був не найкращим сином та часто змушував рідну людину плакати.

Зі свого боку, членкиня журі Джамала зазначила, що хіп-хоп зараз дуже популярний у світі, тому їй цікаво, як в Європі відреагують на український реп. На думку судді, це може бути цікавий експеримент.

Наступною продемонструвала свою конкурсну пісню артистка ROXOLANA. Вона представила англійсько-український трек GIRLZZZZ.

Член журі Ярослав Лодигін зазначив, що йому не вистачило у виступі фіналістки сміливості. Цю ж думку розділила Джамала, додавши, що їй хотілося побачити більше енергії.

Шаленими оплесками глядачі у залі зустріли співака WELLBOY. Артист, який минулого року став справжньою сенсацією, випустивши трек "Гуси", представив глядачам та членам журі пісню Nozzy Bossy. На сцені Антон Вельбой постав у яскравому помаранчевому костюмі з кашкетом та з соняшником на грудях.

На закиди хейтерів, що у WELLBOY є привілей, оскільки в журі сидить Тіна Кароль, яка бере участь у його становленні, розкручуванні та кар'єрі артиста, він відмовився відповідати.

А от сама Тіна сказала наступне: "Коли нам закидають, що вона там сидить... То не запрошуйте мене! Я почула демку і сказала: "Це зірка, це та ніша, якої не вистачає. Я знаю, що дуже багато продюсерів відмовляли йому. Я вважаю, що це крута, яскрава і весела пісня. Така щаслива, сонячна Україна, яку я хочу бачити".

Останньою вийшла на сцену співачка Alina Pash. Артистка представила пісню "Тіні забутих предків".

Потужний виступ не лишив байдужими ні глядачів, ні членів журі.

Після виступів усіх учасників судді оголосили свої бали, які розподілили так: 1 бал – Cloudless, 2 бали – Michael Soul, 3 бали – ROXOLANA, 4 бали – Barleben, 5 балів – Our Atlantic, 6 балів – Kalush Orchestra, 7 балів – WELLBOY, 8 балів – Alina Pash.

Оцінки глядачів дещо відрізнялися від суддівських: 1 бал – Michael Soul, 2 бали – Our Atlantic, 3 бали – Barleben, 4 бали – Cloudless, 5 балів – ROXOLANA, 6 балів – WELLBOY, 7 балів – Alina Pash, 8 балів – Kalush Orchestra.

Турнірна таблиця мала такий вигляд:

instagram.com/suspilne.eurovision

Цікаво, що під час оголошення результату, ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Також не минуло і без скандалів. Після фіналу гурт Kalush Orchestra звинуватив Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Артистів здивувало те, що спершу головний суддя конкурсу Ярослав Лодигін оцінив номер WELLBOY як "для внутрішнього користування", а потім віддав співаку високий бал – 7. Колектив вимагав показати результат голосування на папері. Втім, за словами гурту, перед їхнім носом просто зачинили двері. Музиканти переконані, що якби там "було все чисто", то від них би нічого не приховували.

У відповідь, гурту заявили, що жодної фальсифікації не було.

Читайте також: