У Данилка прокоментували його обійми з росіянином Солнцевим: "Комусь треба влаштовувати скандали"

Представники артиста зазначили, що він давно знайомий з "хорошим рускім".

У команді українського артиста Андрія Данилка прокоментували його дружні обійми з "хорошим рускім" росіянином, скандальним Рустамом Солнцевим.

Як відомо, у себе на сторінці в Instagram Солнцев розмістив кадри з зустрічі з Данилком після концерти Вєрки Сердючки у Лос-Анджелесі. На фото вони доволі привітні одне до одного і тиснуть одне одному руки.

Як пояснив менеджмент артиста, Данилко і Солнцев давно знайомі. Світський лев завітав на концерт Сердючки, а після виступу зайшов до гримерки, аби поспілкуватися і подякувати за чудовий перформанс:

"Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з прихильників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою Путін, щоб ти здох? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу", - сказав менеджмент артиста у коментарі "Фактам ICTV".

Андрій Данилко і Рустам Солнцев / Фото: instagram.com/solncevrusya

Андрій Данилко і Рустам Солнцев / Фото: instagram.com/solncevrusya

Нагадаємо, що скандал навколо фото Андрія Данилка з росіянином, скандальним учасником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевим розгорівся днями. Увагу на теплі обійми артиста з росіянином звернув блогер Олексій Голобуцький. Він зазначив, що Солнцев – скандальний росіянин, що прославився бійками на "Дом-2".

"Данилко, для чого тобі це? А нам це за що? У США більше немає з ким зустрічатися для запису відео? В Америці ж є адекватні українські медіа та адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними?" – написав у соцмережі Голобуцький.

Зазначимо, що Рустам Солнцев відомий світський лев у Росії. Він прославився після участі у проєкті "Дом-2", де вирізнявся агресивною поведінкою, скандалами та бійками. Зараз Солнцев мешкає в США і відкрито засуджує війну в Україні, яку розв'язала Росія.

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