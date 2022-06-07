У Дантеса та його ймовірної дівчини запримітили однакові каблучки на безіменних пальцях

У Дантеса та його ймовірної дівчини запримітили однакові каблучки на безіменних пальцях

Співаку Володимиру Дантесу все частіше приписують роман з ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна, Дашою, а пильні фани все більше й більше знаходять тому підтверджень.

Так, нещодавно у сторіз своєї сторінки в Instagram Даша Кацуріна опублікувала фото, на якому у неї на безіменному пальці виднілася каблучка.

Тим часом спостережливі прихильники зайшли на сторінку Володимира та запримітили, що й він носить на безіменному пальці точнісінько таку ж саму прикраса.

Прихильники зазначають, або ж вони просто підтримують одне одного після розлучення, або ж обмінялися каблучками на знак свого кохання. Тим більше, це не вперше, коли пильні фани знаходять підтвердження тому, що вони проводять час разом.

Зазначимо, що 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Подейкують, що Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. Тим більше наступного дня після розриву Дантеса та Дорофєєвої, Кацурін повідомив, що теж розлучився з дружиною, рестораторкою Дашею Кацуріною.

Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та Даша і Міша Кацуріни / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, Дорофєєву та Кацуріна нібито заскочили разом у Барселоні. У кадрі дуже схожі на артистку та підприємця люди обнімаються посеред вулиці.

Володимир зазначив, що навряд Кацурін став причиною їхнього розриву, втім, якщо вони таки разом, то Дантес буде за них лише щасливий і додав жартома, що у такому разі придивиться до ексдружини Кацуріна Даші.

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