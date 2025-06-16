У Данилка відреагували на скандал довкола виконання російськомовних пісень на концерті Сердючки

Вєрка Сердючка / © instagram.com/bigartfestival

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У команді українського артиста Андрія Данилка відреагували на гучний скандал, який розгорівся через те, що він на концерті Вєрки Сердючки співав свої старі хіти російською мовою.

Шоумен 13 червня виступав у Києві. Деяких обурило те, що Андрій Данилко заспівав декілька старих хітів, що були написані російською мовою, зокрема "Все будет хорошо" та "Дольче Габбана". Команда артиста виданню "УП" прокоментувала гучний скандал. Там запевнили, що Данилко не використовував російську. Зазначається, що шоумен говорить на своєму локальному діалекті. Це, мовляв, є невід'ємною частиною образу Вєрки Сердючки. Що ж стосується старих хітів, то співак згідно з мовним законодавством нічого не порушив, адже може виконувати авторські пісні в тому числі й російською мовою.

Дата публікації 15:07, 14.06.25 Кількість переглядів 133 Вєрка Сердючка втрапила у мовний скандал через виконання російськомовних хітів у Києві

Також у команді виконавця нагадали, що Андрій Данилко активно підтримує ЗСУ, перебуває та живе в Україні. Шоумену через антивоєнну позицію на 50 років заборонили в'їзд до Росії.

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"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що від першого дня було невід'ємною частиною цього образу. Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла від перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті", - прокоментували в команді артиста.

Нагадаємо, раніше мовний обдусмен Тарас Кремінь прокоментував скандал довкола Вєрки Сердючки. Він звернувся до поліції, аби проваохоронці вжили відповідних заходів.