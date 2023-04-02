У Даші Кацуріної серйозно захворіла 7-річна донька: "Лікарі пропонують госпіталізацію"

Дівчина співака Володимира Дантеса – блогерка Даша Кацуріна – поділилася сумними новинами.

Бізнесвумен у своєму Telegram-каналі розповіла, що її 7-річна донька Олександра захворіла. Коли у дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям, Даша перебувала у Києві. Утім, Кацуріна, як тільки-но дізналася про хворобу, негайно приїхала до Варшави.

Як виявилося, в маленької Саші запалення легень, а лікарі радять залишити дівчинку на лікування у лікарні.

Донька Даші і Міші Кацуріних / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Я вчора: розпланована кожна робоча година ще на два дні вперед. Дізнаюсь, що у Саші запалення легень, і лікарі пропонують госпіталізацію. Я сьогодні: мама у Варшаві", - поділилася Кацуріна.

У коментарях під дописом підписники Даші підтримали їх з донькою та побажали скорішого одужання.

Швидшого одужання малечі!

Найстрашніше, коли хворіють дітки! Нехай одужує якнайшвидше!

Хоч би минулося якнайлегше!

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна приїжджала до Києва. У столиці бізнесвумен нарешті зустрілася з бойфрендом Дантесом, з яким тривалий час не бачилася, та показала милі фото з коханим.

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