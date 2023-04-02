У Даші Кацуріної серйозно захворіла 7-річна донька: "Лікарі пропонують госпіталізацію"

Бізнесвумен розповіла, що сталося з дівчинкою.
Дівчина співака Володимира Дантеса – блогерка Даша Кацуріна – поділилася сумними новинами.
Бізнесвумен у своєму Telegram-каналі розповіла, що її 7-річна донька Олександра захворіла. Коли у дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям, Даша перебувала у Києві. Утім, Кацуріна, як тільки-но дізналася про хворобу, негайно приїхала до Варшави.
Як виявилося, в маленької Саші запалення легень, а лікарі радять залишити дівчинку на лікування у лікарні.
"Я вчора: розпланована кожна робоча година ще на два дні вперед. Дізнаюсь, що у Саші запалення легень, і лікарі пропонують госпіталізацію. Я сьогодні: мама у Варшаві", - поділилася Кацуріна.
У коментарях під дописом підписники Даші підтримали їх з донькою та побажали скорішого одужання.
- Швидшого одужання малечі!
- Найстрашніше, коли хворіють дітки! Нехай одужує якнайшвидше!
- Хоч би минулося якнайлегше!
Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна приїжджала до Києва. У столиці бізнесвумен нарешті зустрілася з бойфрендом Дантесом, з яким тривалий час не бачилася, та показала милі фото з коханим.
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