У Даші Малахової згоріла будівля в заміському комплексі: "Триває експертиза"

Українська ведуча та акторка Даша Малахова повідомила прикру новину.

Частина її заміського комплексу згоріла, поки її з чоловіком, фітнес-тренером Сергієм Сулимом не було вдома. Зокрема, пожежа охопила будиночок в саду, де була лазня й сарай. До речі, сарай дивом вцілів. На своїй сторінці в Instagram Даша показала руїни, які залишилися після гасіння полум'я.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

За словами Малахової, вони з чоловіком не засмутилися. І, очікуючи на результати експертизи, вже рішуче налаштовані відбудовувати майно на власній території. До того ж знаменитість подякувала всім небайдужим за співчуття та пропозиції допомогти. І відповіла, що наразі вони з коханим не потребують ані донатів, ані речей, адже під час війни свою увагу варто спрямовувати на допомогу військовим і постраждалим.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Цієї прекрасної будівлі немає. Триває експертиза. Тепер ось так. Але ми все відбудуємо. У нас з Сергієм згоріла лазня. Ми не засмучуємося. Це нічого. До речі, сарай не згорів. Дякуємо за співчуття, але все добре. Ми це легко подолаємо. Ми поки що будемо шукати проєкт і відбудовувати будинок, який згорів. Я постійно кажу, що не треба сумувати чи гніватися й відпускати. Ми рухаємося далі. Всі нас підтримали, хочуть грошей дати чи щось безкоштовно… Нам нічого не треба. Ми впораємося, все буде нормально, вирулимо. Намагатимемося за власні кошти відбудувати, на вулиці війна", - поділилася Даша.

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік приголомшив, як поблизу його будинку у Львові влучила російська ракета й як він з родиною спускався в укриття.

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