У День Незалежності TAYANNA заспівала про смуток за Україною

Українська виконавиця TAYANNA у День Незалежності презентувала нову ліричну пісню "Дороги".

Артистка у новій композиції співає про те, як вона хоче повернутися до рідної країни, кращої за яку немає у світі. Слова пісні нині звучать, як ніколи, влучно. Адже TAYANNA написала трек у Польщі, куди тікала від війни в Україні. Тож у композиції вміщений весь смуток і біль.

"Пісню "Дороги" я написала, коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей — і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила", - поділилася виконавиця.

До речі, знаменитість також випустила атмосферний кліп на пісню. У відео TAYANNA постає в білосніжній сукні. Перша локація – це українське поле, яке з одно боку квітуче, а з іншого – спалене. Утім, все ж краще перемагає. А інша локація – це біля атмосферного Індійського океану на Балі, де нині перебуває співачка.

Зазначимо, не лише TAYANNA до Дня Незалежності потішила українців новинкою. Злата Огнєвіч також поділилася на своєму YouTube-каналі зворушливим кліпом на нову пісню "Лелека".

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