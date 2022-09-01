У День знань учасники Kalush Orchestra показали, який вигляд мали у шкільні роки

У День знань музиканти гурту переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra привітали усіх школярів з початком навчання, а також пригадали свої шкільні роки.

Сьогодні, 1 вересня, у всьому світі святкують День знань. На жаль, не всі українські школярі, зокрема й зіркові, проведуть його в Україні.

Гурт Kalush Orchestra вирішив привітати всіх українців з початком осені. Лідер колективу Олег Псюк зазначив, що настане час, і українські школярі нарешті зможуть належно відсвяткувати День знань.

"Як сказав у промові наш президент, найголовніше те, що навчальний рік все ж розпочався, попри війну. Нехай ця осінь стане переломною, і все ж принесе довгоочікувану перемогу у війні, а українські діти вдруге відсвяткують початок навчального року вже в офлайні всі разом, в українських школах", - зазначив лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

До речі, музиканти колективу з нагоди свята пригадали свої шкільні роки. Вони показали архівні фото, які були зроблені тоді, коли артисти ще навчалися у школі.

Соліст Олег Псюк показав, як на святковій лінійці, йому ще зовсім маленькому вручали грамоту.

Олег Псюк

Колишній фронтмен гурту "Сальто назад" Саша Таб, справжнє ім'я якого Олександр Слободяник, показав архівне чорно-біле фото, на якому зовсім не схожий на себе.

Саша Таб

Сопілкар Тимофій Музичук показав знімок, на якому він одягнений в українське народе вбрання виступав на якомусь шкільному святі.

Тимофій Музичук

Бек-вокаліст Джонні Дивний показав фото, на якому тримає "Буквар". Найімовірніше, тоді музикант ходив до першого класу.

Джонні Дивний

Мультиінструменталіст Олександр Кондратюк показав фото, на якому, як і Саша Таб, зовсім не схожий на себе.

Олександр Кондратюк

Мультиінструменталіст Віталій Дужик показав фото, зроблене під час випуску зі школи.

Віталій Дужик

Нагадаємо, нещодавно в Італії Kalush Orchestra виступив в місті Монополі на фестивалі Madonna della Madia, де у виступі гурту взяли участь українські діти-переселенці, які станцювали та заспівали під Stefania на сцені.

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