У День знань учасники Kalush Orchestra показали, який вигляд мали у шкільні роки

У День знань музиканти гурту переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra привітали усіх школярів з початком навчання, а також пригадали свої шкільні роки.
Сьогодні, 1 вересня, у всьому світі святкують День знань. На жаль, не всі українські школярі, зокрема й зіркові, проведуть його в Україні.
Гурт Kalush Orchestra вирішив привітати всіх українців з початком осені. Лідер колективу Олег Псюк зазначив, що настане час, і українські школярі нарешті зможуть належно відсвяткувати День знань.
"Як сказав у промові наш президент, найголовніше те, що навчальний рік все ж розпочався, попри війну. Нехай ця осінь стане переломною, і все ж принесе довгоочікувану перемогу у війні, а українські діти вдруге відсвяткують початок навчального року вже в офлайні всі разом, в українських школах", - зазначив лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.
До речі, музиканти колективу з нагоди свята пригадали свої шкільні роки. Вони показали архівні фото, які були зроблені тоді, коли артисти ще навчалися у школі.
Соліст Олег Псюк показав, як на святковій лінійці, йому ще зовсім маленькому вручали грамоту.
Колишній фронтмен гурту "Сальто назад" Саша Таб, справжнє ім'я якого Олександр Слободяник, показав архівне чорно-біле фото, на якому зовсім не схожий на себе.
Сопілкар Тимофій Музичук показав знімок, на якому він одягнений в українське народе вбрання виступав на якомусь шкільному святі.
Бек-вокаліст Джонні Дивний показав фото, на якому тримає "Буквар". Найімовірніше, тоді музикант ходив до першого класу.
Мультиінструменталіст Олександр Кондратюк показав фото, на якому, як і Саша Таб, зовсім не схожий на себе.
Мультиінструменталіст Віталій Дужик показав фото, зроблене під час випуску зі школи.
Нагадаємо, нещодавно в Італії Kalush Orchestra виступив в місті Монополі на фестивалі Madonna della Madia, де у виступі гурту взяли участь українські діти-переселенці, які станцювали та заспівали під Stefania на сцені.
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