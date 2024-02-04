У "Дії" через нацвідбір "Євробачення" була рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту

4 лютого була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту.

Про це заявив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації.

Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", - йдеться у повідомленні.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую. Цьогоріч "Дія" дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде", - резюмував Федоров.

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