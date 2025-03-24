У "Дії" обирають Нацжурі на "Євробачення-2025" від України: список кандидатів

Обрати свого фаворита можна з дев'яти претендентів.

У "Дії" розпочалося голосування за Нацжурі від України, яке оцінюватиме виступи інших країн на "Євробаченні-2025".

Цьогоріч до складу журі традиційно ввійде п'ятірка відомих імен. Серед кандидатів – співак MELOVIN, Tayanna, Катерина Павленко з Go_A, Марко Галаневич з гурту "ДахаБраха", постановник шоу Руслан Махов, режисер Анатолій Сачівко, продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографиня Олена Шоптенко і Дмитро Шуров, він же Pianoбой.

Хто саме потрапить до п'ятірки, визначають українці. Так, у "Дії" від 24 березня до 31 березня 10:00 триватиме голосування. Свій голос можна віддати лише за одного фаворита в розділі "Сервіси" – "Опитування".

Голосування у "Дії" за Нацжурі на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

Таким чином розподіляти бали конкурентам під час музичних змагань будуть експерти, які в рейтингу очолять перші п'ять позицій. А той, хто отримає найбільшу кількість голосів у голосуванні, автоматично стане головою цьогорічного журі. Остаточний список тих, хто від України оцінюватиме виступи конкурентів на "Євробаченні-2025", буде оголошено 17 травня у день гранд-фіналу "Євробачення-2025".

Нагадаємо, міжнародний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Перший і другий півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня. Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat виступлять у першому півфіналі з піснею Bird of Pray, яку вони нещодавно оновили.

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