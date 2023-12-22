У "Дизель Шоу" вперше відреагували на скандал навколо їхнього номера про українців в окупації

Шеф-редактор проєкту зазначив, що він й сам з родиною пробув в окупації.

У "Дизель Студіо" вперше відреагували на шквал критики їхнього номера "Святий Миколай проти окупантів" у новорічному випуску "Дизель Шоу".

На своїй сторінці у Facebook шеф-редактор проєкту Олексій Бланар розповів, що він саме та людина, яка погоджує всі номери "Дизель Шоу". А також наголосив, що він не з чуток знає, що таке окупація. Адже протягом 17 днів пробув у ній разом з родиною:

"Це саме я провів з родиною 17 днів в окупації. З дружиною, трьома дітьми та однією з наших акторок. І дві собаки з нами було, одну з яких застрелили окупанти. Провели без їжі, без води, без світла, без тепла і практично без зв'язку. На вулиці було -10, а в хаті +10. Під дулами автоматів, танками і БТРами під воротами, з прильотами і вибухами щодня і щоночі", - розповів Бланар.

Він також поділився, що їхній будинок тричі грабували. Російські окупанти шукали у нього "гроші, алкоголь, наркотики, машину і зброю", яку він досі тримає напоготові проти наших ворогів.

В "Дизель Студіо" прокоментували скандал / Фото: facebook.com/Олексій Бланар

Разом з тим шеф-редактор "Дизель Студіо" Олексій Бланар досить еомційно, у грубій формі відповів всім тим, хто розкритикував номер "Дизель Шоу" "Святий Миколай проти окупантів".

"І тому я дуже конкретно, зрозумілою їм мовою, можу поспілкуватись з кожним, хто написав криве слово про номер "Святий Миколай проти окупантів". Кожній супермамочці-хайполовці, кожному хейтеру з ботоферми відомо кого (79% пишуть ворожою мовою), кожній гівножурналістці, яка за грант готова маму рідну облити брудом, кожній гівноредакторці, яка вже давно цілує Сатану в сраку, кожному диванному критику", - написав шеф-редактор "Дизель Студіо".

Олексій Бланар / Фото: facebook.com/Олексій Бланар

Нагадаємо, що критика у бік "Дизель Шоу" вилилася після їхнього номера "Святий Миколай проти окупантів", який вони показали на нещодавньому концерті. У ньому зобразили українську родину, яка перебуває в окупації. Своєю чергою, юзери захейтили цей номер. На думку українців, зараз загалом тема про окупацію і українців, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не є вдалою для жартів.

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