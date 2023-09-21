У доньки актора-путініста Машкова в Україні знайшлася сестра – родичка революціонера Зеленського

У доньки російського актора-путініста Володимира Машкова, акторки Марії Машкової відшукалася сестра родом з України.

Про це родички розповіли на своїх сторінках в Instagram. Сестру Машкової звуть Міла і вона родом з Харкова. Її прапрабабуся Меланія Зеленська була дружиною революціонера Євгена Зеленського.

Меланія та Євген Зеленські / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

За словами Міли, вона вважала той факт, що вони з Машею Машковою сестри, легендою, адже чула про це в дитинстві розмиту інформацію від своєї бабусі. Та, врешті, сестер звела доля:

"Відбулось дещо неймовірне і, навіть, схоже на індійське кіно. Одного вечора у кінці березня я гортала стрічку YouTube, і мені трапилось відео українського каналу про батька Маші. Саме там було сказано, що бабуся Володимира Машкова була Надія Зеленська. В мене виникла підозра і я пішла запитати у Google. На мій подив в Інтернеті я знайшла генеалогічне дерево, де і була вказана Меланія Зеленська, її син Дмитро (мій прадід), її донька Надія (прабабуся Маші) і ще син Олексій Зеленський (талановитий скульптор, до речі, про нього я знала, завжди дуже пишалась)", - розповіла Міла Зеленська.

Меланія Зеленська, Маша Машкова, Міла Зеленська / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Дівчина зізналася, що отримавши підтвердження і знаючи позицію Марії Машкової щодо повномасштабної війни в Україні, не вагаючись їй написала:

"Маша відповіла за 5 хвилин. Були сльози, тряслися руки, мені не вірилося... Тоді Маша мені розповіла про свій задум стосовно щоденника нашої прапрабабусі Меланії, вистави та книги за його мотивами. Я ознайомилася із щоденником і сказати, що я вражена - нічого не сказати. Але більш за все я вражена тим, що в мене є чудова старша сестра, яка зі мною зараз на зв'язку щодня попри відстань", - поділилася Міла, яка з Харкова переїхала до Австрії.

Сестра Маші Машкової Міла Зеленська / Фото: instagram.com/mila_zelenskaja

За словами Міли, старша сестра Маша її дуже підтримувала, коли російські окупанти обстріляли її район Основу у Харкові і коли в будинку її мами повилітали вікна і вона потребувала підтримки.

Міла поділилася, що разом з сестрою вже у жовтні у Молдові представлять книгу про їхню прапрабабусю Меланію Зеленську. Також родички хочуть поставити виставу за мотивами щоденника їхньої родички.

Маша Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Маша Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Рф до України російська акторка Маша Машкова відкрито підтримала нашу країну. Окрім того, Машкова серйозно розсварилася зі своїм батьком, російським актором Володимиром Машковим, який виявився путіністом і підтримує геноцид українців. Марія припинила спілкуватися з батьком через його позицію щодо війни в Україні.

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