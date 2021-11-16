У Дорофєєвої коліна, у Войтенка – спина: серйозні травми знаменитостей на "Танцях з зірками"

Учасники проєкту тренуються не лише днями, а й ночами.

Учасники "Танців з зірками" віддаються на шоу не на сто, а на всі двісті відсотків. І часом кружляють так, що втрачають рівновагу, контроль та навіть своє здоров'я.

Знаменитості, аби показати "клас" на паркеті і отримати заповітні 10 балів від суддів та голоси глядачів, тренуються не лише днями, а й ночами, йдеться у програмі "ЖВЛ". Саме тоді, коли більшість людей бачила десятий сон, Леся Нікітюк разом із партнером розучувала нові "па". Та так активно й самовіддано, що напередодні першого ефіру "Танців" 2017-го травмувала ліву руку.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

На паркет білявка вийшла з перебинтованою кінцівкою. З пов'язкою ведуча ходила два тижні. Та, врешті, навіть ця травма не завадила їй посісти друге місце на проєкті.

У тому сезоні халепа сталася і з володарем третього місця Іраклієм Макацарія. Завидний холостяк невдало виконав підтримку своєї партнерки Яни Заєць та пошкодив шию, через що мав носити спеціальний медичний комір.

Та найбільше серед цієї компанії не пощастило Славі Камінській. Напередодні першого свого виступу співачка впала разом зі своїм партнером Ігорем Кузьменком. Після того падіння Слава дуже серйозно травмувала хребет. Їй було важко не лише рухатися, а й дихати. А ще зірка так і не змогла вийти на паркет, за що на другому ефірі її дискваліфікували. Ексучасниця повернулася наступного сезону "Танців" уже разом із Дмитром Дікусаром. Однак зізнавалася, що спина непокоїть її досі.

А от Надю Дорофєєву на проєкті часто непокоїв біль у колінах. Минуло вже чотири роки, та про себе він нагадує й сьогодні. "В мене залишилася тріщина мінісків. Раз на сезон мені доводиться робити уколи. Ін'єкції в коліна. Вони не дуже приємні", - зізналася артистка.

Без травм не минулося і цього сезону. Так, коли шоу ще навіть не почалося, Анастасія Оруджева встигла порвати зв'язки! Однак це не зупинило акторку від участі в танцях. Та вже за лаштунками стало зрозуміло, що вихід на паркет лише погіршив стан Насті. У неї виникли серйозні проблеми з коліном. Знадобилася операція, після якої лікарі заборонили зірці "Жіночого кварталу" гоцати та вальсувати.

Анастасія Оруджова

Понервувати довелося й парі Ользі Харлан та Дмитру Дікусару. За день до "Танців" хореограф сильно підвернув ногу. А слідом за ним після невдалої підтримки травмувалася й сама фехтувальниця. Лікарі радили білявці три тижні спокою для тіла. Однак спортивна витримка взяла гору і вона продовжила боротьбу за кубок.

Один із фаворитів суддів Костянтин Войтенко на одному з ефірів був на знеболювальних, бо не міг терпіти біль у спині. А секс-символ сезону Артур Логай травмував ногу та перед прямим ефіром ніч провів у лікарні, де йому зашивали розсічення.

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