У драмера британського рокгурту загорілася апаратура на сцені: музикант насмішив реакцією

Інцидент стався під час виступу колективу на фестивалі в Японії.

Барабанщик британського рокгурту Wargasm Адам Бріз розповів про неприємний інцидент, який стався з ним під час виступу на фестивалі у Японії.

На своїй сторінці в Instagram драмер розмістив відео з камер, які були встановлені на сцені, і показав, що просто посеред концерту у нього загорілася апаратура. Помітивши дим, як справжній професіонал, Бріз продовжив грати. Втім, усіма можливими способами давав зрозуміти робітникам сцени, що під його сидінням вогонь.

Музикант шість разів вигукнув "вогонь", перш ніж робітники сцени зрозуміли, що саме від них хоче барабанщик. На щастя, займання вдалося вчасно ліквідувати і ніхто під час концерту не постраждав.

"Вихідні у Японії! Коротка, але шалена та надихаюча поїздка до Нагої (Японія), щоб відіграти разове фестивальне шоу! Від сценічних моніторів, що горять, до безтурботних відвідувань замків", - розповів Адам Бріз під відео, яким поділився у фотоблогу.

Цікаво, що й сам артист відреагував на інциеднт з гумором. Бріз порахував у відео, скільки разів він вигукнув "вогонь", а в кінці відео з легкістю зітхнув та усміхнувся.

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