У дружини Еда Ширана під час другої вагітності знайшли пухлину

Британський співак Ед Ширан, напередодні виходу своєї нової платівки під назвою "Subtract", чесно розповів, що передувало випуску цього альбому.

На сторінці в Instagram Ширан залишив розгорнуту історію про те, як працював над "Subtract". Музикант поділився, що писав альбом протягом 10 років, написав сотні пісень з чітким баченням того, що має бути в платівці.

Проте 2022 рік перекреслив всю роботу Ширана. Як зізнався артист, рік став для нього не простим: "На початку 2022 року низка подій змінила моє життя, моє психічне здоров'я і, зрештою, моє ставлення до музики та мистецтва", - поділився артист.

Ед Ширан відверто розповів про написання прийдешнього альбому / Фото: instagram.com/teddysphotos

Ширан зізнався, що для нього написання пісень -це терапія, яка допомагає йому розібратися у своїх почуттях. Ед пише, не замислюючись над тим, якими будуть треки. Він пише те, що виходить. "Та всього за тиждень я замінив десятирічну роботу своїми найглибшими, найпохмурішими думками", - зізнався Ширан.

Ед розповів, що сталося у його житті, що так вплинуло на нього:

"Протягом одного місяця моїй вагітній дружині повідомили, що вона має пухлину, і немає способу лікування, поки вона не народить. Мій найкращий друг Джамал, мій брат, раптово помер, а я опинився в суді, захищаючи мою репутацію та кар'єру автора пісень. Мене закручувало у спіраль страху, депресії та тривоги. Я відчував, що тону, голова під поверхнею, шукаю, але не можу пробитися до повітря", - описав свої відчуття у той момент Ширан.

Ед Ширан з дружиною / Фото: Getty Images

Під впливом усього пережитого Ширан по-новому записав альбом "Subtract", який, як зазначає виконавець, "відкриває люк у його душу": "Вперше я не намагаюся створити альбом, який сподобається всім, просто випускаю щось відверте і правдиве, де я перебуваю в дорослому житті", - пояснив Ед.

Ед Ширан показав фрагмент зі свого щоденника, який писав у непростий період свого життя / Фото: instagram.com/teddysphotos

Платівка Еда Ширана "Subtract" побачить світ 5 травня 2023 року.

Зазначимо, що 32-річний Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн стали батьками вдруге у травні минулого року. У подружжя народилася донька. Також пара виховує спільну доньку Лайру Антарктику, яка народилася у серпні 2020 року.

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