У ДТП загинув 46-річний актор, який служив понад три роки в ЗСУ: Ольга Сумська зробила заяву

Олексій Наконечний

Український актор і доброволець Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист", помер в автотрощі.

Трагедія сталася під час повернення чоловіка до своєї частини після короткої відпустки. За цей час Олексій встиг відвідати дружину, яка хворіла, та тримісячного сина. До місця призначення Олексій не доїхав лише один кілометр, адже, на жаль, помер у смертельній ДТП. Про це повідомила у своєму Instagram його колега, акторка Ольга Сумська. Вона наголосила на підтримці родини актора у ці дуже скрутні часи.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тож виплат сім'ї не належить..." — шокувала акторка.

Трагічну новину також повідомив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. Він наголосив, що «Артист» добровільно став на захист Батьківщини ще від початку повномасштабного вторгнення та мужньо виконував свій обов’язок. Дружина загиблого воїна, Мирослава, також висловила свої емоції у зворушливому прощальному дописі у Facebook.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка!" — довела до сліз вдова й додала, що про деталі прощання напише згодом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ще одну втрату на фронті. Загинув гуморист і учасник команди КВК "С потолка" Артем Стовпяцький.