У Джамали вкрали її легендарне вбрання з "Євробачення-2016", в якому вона перемогла

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала шокувала фанів заявою про крадіжку.

Так, переможниця "Євробачення-2016" поділилася несподіваним зізнанням у фотоблогу. У сторіз артистка відповіла на запитання прихильників і розповіла, що її переможне сценічне вбрання з міжнародного пісенного конкурсу було вкрадено. Проте в подробиці вдаватися не стала, а лише показала фото з виступу.

"На жаль, у мене його вкрали", – лаконічно зазначила співачка.

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Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Йдеться про знаковий костюм, у якому Джамала виконала пісню "1944" у фіналі конкурсу в Стокгольмі, з якою перемогла. Образ складався з елегантних штанів і сукні-плаща з масивними рукавами. Автором вбрання став український дизайнер Іван Фролов, який нині здобув міжнародне визнання.

Після гучної перемоги співачки, костюм було передано до музею гурту ABBA у Швеції, де він певний час експонувався. Пізніше його повернули виконавиці. Проте, як стало відомо зараз, вбрання зникло. Хто саме причетний до крадіжки та за яких обставин це сталося — Джамала поки не розкриває.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Нерви" Євген Мільковський повідомив жахливу новину про знищення окупантами його будинку.