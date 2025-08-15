ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

У Джеффа Безоса померла мама: жінка страждала на тяжку хворобу

Засновник Amazon вже прокоментував втрату близької людини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джефф Безос

Джефф Безос / © Associated Press

У родині американського підприємця, засновника Amazon Джеффа Безоса сталося горе.

Померла мама бізнесмена. Джекі Безос не стало 14 серпня у віці 78 років. Життя жінки забрала тяжка хвороба. Зокрема, 2020 року в неї діагностували деменцію. Ця хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. В останні хвилини життя з Джекі Безос перебували рідні – чоловік, діти та онуки. Джефф Безос у своєму Instagram вже прокоментував втрату мами.

"Після довгої боротьби з деменцією вона померла, оточена багатьма з нас, хто її любив - її діти, онуки та мій тато. Я знаю, що вона відчула нашу любов в ті останні моменти. Нам усім так пощастило бути в її житті. Вона назавжди залишиться в моєму серці", - написав підприємець.

Допис Джеффа Безоса / © instagram.com/jeffbezos

Допис Джеффа Безоса / © instagram.com/jeffbezos

До слова, мати Джеффа Безоса народила його в 17 років. Підприємець неабияк вдячний рідній людині, що та, попри юний вік, впоралася з його вихованням. Також жінка підтримувала сина та зіграла не останню роль в його становленні.

