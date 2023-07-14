У Джонні Деппа вперше прокоментували його скандальне звернення до росіян та візит до РФ

Навколо голлівудського актора Джонні Деппа днями розгорівся неабиякий скандал через буцімто його візит до Росії та звернення до мешканців країни-агресорки, в якому він побажав їм "берегти себе".

Новини викликали хвилю обурення у фанів зірки та активні обговорення у соцмережах. На скандал відреагував офіційний представник Деппа Стівен Дойтерз. Продюсер відповів на запитання шанувальників у Twitter та спростував візит актора до РФ. Ба більше, як пояснив Дойтерз, відео зі зверненням Деппа нібито до росіян, було записано для світового прокату фільму "Жанна Дюбаррі".

"Це не правда. Це було відео, зняте для світового прокату фільму. І ніяких візитів до Росії не буде", - написав Дойтерз.

Представник Деппа прокоментував його візит до РФ

До того ж зазначимо, що на одному з останніх концертів Джонні Депп та його гурт Hollywood Vampires у Скарборо підтримали Україну - під час виконання хіта Heroes на екрані позаду артистів з'явився синьо-жовтий прапор.

Концерт Hollywood Vampires у Скарборо

Візит Джонні Деппа до Росії - що відомо

Чутки про візит голлівудського актора до країни-агресорки днями почали ширитися у пропагандистських виданнях. Представники російського гурту "ЯМОРЕ" повідомили, що Депп погодився записати із ними спільний трек, перемовини про який вони вели від 2020 року. Окрім того, за словами пропагандистів, актор також пообіцяв приїхати до Росії на екскурсію. За "візит" Джонні, як розповіли росіяни, вони мали заплатити йому 370 тисяч доларів.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Після такої скандальної заяви у РФ вирішили підігріти свій обман та почали поширювати відео, на якому Депп нібито звертається до росіян з екранів кінотеатрів перед прем'єрою фільму "Жанна Дюбаррі", у якому він зіграв головну роль.

"Це Джонні Депп. Дуже дякую, що знайшли час переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі", - йшлося у ролику з російськими субтитрами.

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