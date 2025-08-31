У Гордона Рамзі виявили рак

Гордон Рамзі / © Associated Press

Реклама

У популярного британського шеф-кухаря Гордона Рамзі діагностували рак.

Про це знаменитість поділився у своєму Instagram. Він повідомив, що лікарі виявили в нього базальноклітинну карциному – рак шкіри. 58-річний Гордон Рамзі вже переніс операцію з видалення пухлини.

Хірургічне втручання минуло успішно. Шеф-кухар опублікував фото, де в нього під вухом видніється лікарський шов. Як пожартував Рамзі, це не від операції з підтягування шкіри. Також шеф-кухар наголосив про важливість користування сонцезахисним кремом.

Реклама

Гордон Рамзі після операції з видалення пухлини / © instagram.com/gordongram

"Будь ласка, не забудьте про сонцезахисний крем цими вихідними! Я запевняю вас, що це не підтяжка обличчя!" – пожартував шеф-кухар.

Гордон Рамзі після операції з видалення пухлини / © instagram.com/gordongram

Зазначимо, Гордон Рамзі – популярний британський шеф-кухар та ресторатор, закладам якого присвоїли 16 зірок Мішлен. Він прославився завдяки веденню таких телешоу, як The F-Word, Ramsay's Kitchen Nightmares та "Пекельна кухня".

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Джессі Джей перенесла операцію з видалення раку. На початку серпня стан виконавиці погіршився, що вона знову опинилася в лікарні.