У Ірини Федишин зламалася машина посеред траси

Інцидент стався дорогою до Трускавця, куди артистка прямувала на концерт.

Українська співачка Ірина Федишин не на жарт змусила переживати фанів за себе.

Так, виконавиця розповіла, що минулої неділі, коли прямувала на концерт у Трускавці, з нею трапився форс-мажор. Ірина зазначила, що їх, певно, врятував ангел-охоронець. Зазначимо, що Федишин їхала разом зі своєю родиною – чоловіком, сином та батьком.

"У нас сильний ангел-охоронець. Слава Богу усе добре. Чекаємо на евакуатор. Докладемо усіх зусиль, щоб розпочати сьогоднішній концерт у Трускавці вчасно", - зазначила виконавиця.

Чоловік Ірини активно вирішував питання на місці / instagram.com/irynafedyshyn

Як розповіла артистка у Instagram, сталася проблема з колесом. За словами чоловіка Федишин, під час руху у їхньому концертному бусі зламалися чотири болти. На щастя, коханий артистки вчасно помітив проблему, і нічого критичного не сталося.

instagram.com/irynafedyshyn

Попри інцидент, Ірина Федишин таки дала концерт у Трускавці. На місце пригоди приїхав інший бус, у який були перезавантаженні концертні речі, а зламаний бус забрав евакуатор.

Концертнийбус співачки зламався / instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли з Іриною Федишин сталася дорожньо-транспортна пригода. Так, у грудні 2019-го року, коли артистка зі своєю командою поверталася з концерту у Шепетівці додому, у її мікроавтобус влетіла інша автівка.

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