У Kalush Orchestra пояснили, чому кліп на пісню Stefania опублікували лише після "Євробачення"

У Kalush Orchestra пояснили, чому кліп на пісню Stefania опублікували лише після "Євробачення"

Лише після фіналу "Євробачення-2022" переможець конкурсу, український гурт Kalush Orchestra опублікував кліп на свою пісню Stefania. Кажуть, раніше не могли, бо організатори "Євробачення" розцінили б це як порушення правил конкурсу.

Відеоряд у кліпі розцінили би як політизацію пісні. А це заборонено умовами пісенного конкурсу і це могло б призвести до дискваліфікації.

Про це ввечері 15 травня в ефірі телемарафону розповів директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий.

"Кліп був знятий досить давно. Коли звільнили Ірпінь, ми поїхали туди з концертом (через кілька днів, як приїхали з промо-туру Європою) і зняли там кліп. Але ми не могли його опублікувати раніше, тому що за правилами "Євробачення" це рахується як політизація пісні Stefania. Тому ми опублікували сьогодні (15 травня - ред.), одразу після закінчення конкурсу", - пояснив Кучерявий.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra 15 травня випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Лідер колективу присвятив цю композицію своїй мамі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Stefania для багатьох стала символом боротьби та незламності.

За пів доби кліп на переможну пісню "Євробачення-2022" набрав 4,3 млн переглядів на YouTube.

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