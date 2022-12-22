У KALUSH відповіли на закиди, що гурт співпрацював з російським агентством у Лондоні

Гурт звинуватили в тому, що організацією їхнього виступу в Лондоні 15 грудня займалося російське агентство.
В Мережі з'явилася інформація, що український гурт, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra співпрацює із російським агентством.
Зокрема, колектив звинуватили в тому, що російська компанія організувала концерт музикантів у Лондоні, що відбувся 15 грудня.
Редакція сайту ТСН.ua звернулася по офіційний коментар до гурту та отримала пояснення щодо цього.
KALUSH має договір із польською компанією, що організовує і домовляється про всі концерти гурту. Коли музиканти дізналися, що агентство, до якого звернулися поляки з проханням організації виступу, може належати росіянам, то попросили змінити підрядника.
Тож підрядником концерту Kalush Orchestra в Лондоні стала українська компанія. Нижче додаємо фото договору.
"У команди KALUSH - договір від самого початку з польською компанією Limejuice Michał Bronk, яка організовує і домовляється нам за всі концерти. Після того, як ми дізналися всю інформацію ще до проведення концерту, що компанія в Лондоні, до якої звернулася польська, може відноситися до росіян, наполягли на перевірці, через що польський організатор змінив підрядників і перепідписав договір з українською компанією "Паляниця", - прокоментував колектив.
Відповідно, продаж квитків на концерт також не відбувався через російське агентство.
Гурт також додав, що лондонські активісти дійсно до них зверталися із проханням отримати інформацію, що організацією концерту не займалася російська компанія, і отримали її.
"Лондонські активісти дійсно до нас зверталися, отримали всю інформацію, перевірили, зняли свої звинувачення після перевірки і опублікували після цього допис у соцмережах із закликами прийти на концерт", - додав гурт.
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