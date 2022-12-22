У KALUSH відповіли на закиди, що гурт співпрацював з російським агентством у Лондоні

Гурт звинуватили в тому, що організацією їхнього виступу в Лондоні 15 грудня займалося російське агентство.

В Мережі з'явилася інформація, що український гурт, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra співпрацює із російським агентством.

Зокрема, колектив звинуватили в тому, що російська компанія організувала концерт музикантів у Лондоні, що відбувся 15 грудня.

Фото: olena_ivashchenko/Instagram

Редакція сайту ТСН.ua звернулася по офіційний коментар до гурту та отримала пояснення щодо цього.

KALUSH має договір із польською компанією, що організовує і домовляється про всі концерти гурту. Коли музиканти дізналися, що агентство, до якого звернулися поляки з проханням організації виступу, може належати росіянам, то попросили змінити підрядника.

Тож підрядником концерту Kalush Orchestra в Лондоні стала українська компанія. Нижче додаємо фото договору.

"У команди KALUSH - договір від самого початку з польською компанією Limejuice Michał Bronk, яка організовує і домовляється нам за всі концерти. Після того, як ми дізналися всю інформацію ще до проведення концерту, що компанія в Лондоні, до якої звернулася польська, може відноситися до росіян, наполягли на перевірці, через що польський організатор змінив підрядників і перепідписав договір з українською компанією "Паляниця", - прокоментував колектив.

Фото договору Kalush Orchestra з українською компанією

Фото договору Kalush Orchestra з українською компанією

Фото договору Kalush Orchestra з українською компанією

Відповідно, продаж квитків на концерт також не відбувався через російське агентство.

Саме на цьому майданчику продавалися квитки на концерт гурту у Лондоні

Гурт також додав, що лондонські активісти дійсно до них зверталися із проханням отримати інформацію, що організацією концерту не займалася російська компанія, і отримали її.

"Лондонські активісти дійсно до нас зверталися, отримали всю інформацію, перевірили, зняли свої звинувачення після перевірки і опублікували після цього допис у соцмережах із закликами прийти на концерт", - додав гурт.

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