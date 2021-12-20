Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / instagram.com/kristina_reshetnik

У Камалії – помпезна, у Решетніка – класична: як українські зірки прикрасили ялинки

У Камалії – помпезна, у Решетніка – класична: як українські зірки прикрасили ялинки

Знаменитості вже поринули у підготовку до свят.

Українські зірки вже почали готуватися до Нового року та Різдва.

Зокрема, у колі рідних, коханих та дітей вони вже прикрашають ялинки. Цей процес дарує неймовірний святковий настрій за лічені хвилини.

Тож, якщо ви ще цього не зробили - надихайтеся прикладом знаменитостей. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зірки прикрасили святкове дерево.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов вже частково підготувалися до новорічних свят. Як мінімум, ялинка вже ошатно прикрашена.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

MONATIK

Мультиартист MONATIK та його дружина Ірина, як завжди, долучили до магічного дійства своїх двох синів Данила і Платона.

Сини Дмитра Монатіка / instagram.com/monatik_official

Результат кохана зірки показала на своїй сторінці в Instagram. До слова, у малечі і дійсно з'явився казковий настрій, який надихнув Даню на фокуси.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських ретельно готується до кожного свята року та оздоблює свій будинок. Днями зірка також прикрасила ялинку і потішила фоловерів затишним фото, де постала без макіяжу у велосипедках та футболці. Артистка прикрасила святкове дерево у червоних, золотистих та сріблястих тонах.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Камалія

Співачка Камалія теж вже встигла прикрасити вічнозелену красуню. На першому поверсі розкішного маєтку артистки стоїть величезна помпезна ялинка, рясно прикрашена різнокольоровими іграшками.

Ялинка Камалії / instagram.com/kamaliyaofficial

Григорій Решетнік

У сім'ї шоумена Григорія Решетніка відповідає за новорічні прикраси його кохана Христина. Цього року вона вирішила, що ялинка має бути класична – з червоними кульками.

Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / instagram.com/kristina_reshetnik

"Червоний колір улюблений у Ванюшки, люблю його і я", – поділилася Христина.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман

Подружжя ведучого Дмитра Гордона та журналістки Олесі Бацман також поринули в атмосферу свята разом з дітьми.

instagram.com/gordondmytro

А ось і результат:

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Оля Полякова

Виконавиця Оля Полякова показала свою ялинку в Instagram-stories.

Ялинка Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Саша Бо

Блогерка Саша Бо разом з дітьми допомогла прикрасити ялинку у будинку своєї мами. Процес зірка Мережі показала на своїй сторінці в Instagram.

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