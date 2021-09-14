У Каменських Mercedes, у Білик Tesla: на чому їздять українські зірки та у кого дорожче авто

Селебрітіс надають перевагу дорогим машинам.
Українські зірки доволі непогано заробляють та можуть дозволити собі дорогі покупки.
Зокрема, селебрітіс надають перевагу дорогим комфортним машинам. Їхні елітні авто коштують немало. Як йдеться у програмі "Викриття", найдорожче авто у співачки Насті Каменських. Артистка їздить на джипі Mercedes, який коштує 4 мільйони гривень.
Оля Полякова їздить на бусику Chevrolet, вартістю 3 мільйони.
Позашляховик Volvo Наталії Могилевської потягне на 2 млн.
Найбюджетнішою виявилася електрична Tesla Ірини Білик, ціна якої 1,5 млн гривень. Як розповіла виконавиця, машину їй подарував близький друг на ювілей.
Мультиартист та продюсер MONATIK, який раніше їздив на представницькому седані Мерседес С180, пересів на більшу автівку цієї ж марки. Так, виконавець придбав кросовер Мercedes GLC 43, за який віддав близько 2 мільйонів. В машині встановлено розумну систему, якою можна керувати за допомогою жестів або голосом.
Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка обожнює яскраві машини. Зараз артист їздить на електромобілі Jaguar I-pace. Ціна на нього 2-3 млн гривень, в залежності від комплектації і потужності двигуна.
"Я приходив до цього вибору дуже довго, передивився усі можливості електричних автомобілів, які є у нас в Україні. Я давно мріяв про Jaguar, тому що це класичний англійський автомобіль", – поділився зірка.
А от зірки, куми та сусіди Юрій Горбунов та Потап надали перевагу Range Rover. Вартість такого автомобіля складає щонайменше 3 мільйони гривень.
Співак Олег Винник придбав собі пікап Ford Raptor за 2 мільйони 700 тисяч гривень. Цікаво, що у салоні є маленький холодильник, а на даху спеціальні кріплення для намету і великий багажник.
Також зірка має найпопулярнішу білу Tesla Model 3. Ціна на неї стартує від мільйона гривень.
Втім, і це ще не все. Винник – власник червоного Мercedes.
Нагадаємо, не так давно У Мережі з'явилися фото розкішного маєтку Гайтани під Києвом. Будинок артистки розташований у селі Іванковичі.