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У камуфляжі, з танцями і піротехнікою: Вєрка Сердючка показала, як у київському метро виступала

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У камуфляжі, з танцями і піротехнікою: Вєрка Сердючка показала, як у київському метро виступала

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Українська артистка Вєрка Сердючка 10 червня дала концерт у київському метро.

Вєрка Сердючка виступила на станції "Майдан Незалежності" у рамках благодійного туру грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка приїхала до України.

Сердючка показала, яким був її виступ у столичній підземці. Як і належить зірці, вона навіть на платформі метро зуміла влаштувати справжнє свято для бійців та українців, які прийшли послухати артистку.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

На "Майдан Незалежності" Сердючка разом з мамою та іншими учасниками своєї команди прибула ескалатором у камуфляжному вбранні.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

На станції для виступу зірки спорудили чималу сцену і прикрасили її справжніми дискоболами. Протягом концерту Сердючка танцювала, а в кінці номер зірки доповнила піротехніка.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро
Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Шанувальники лишилися у захваті від вчинку Вєрки Сердючки, а присутні на станції – від її виступу: "Андрію, ви неймовірний і такий же герой, який боронить країну на своєму фронті! Пишаюся, що дихаю з вами одним повітрям", "Дай Боже сил, щоб я з такою радістю побачив ще раз на власні очі концерт Сердючки", "найкращий позитивчик в наші складні будні".

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