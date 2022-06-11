У камуфляжі, з танцями і піротехнікою: Вєрка Сердючка показала, як у київському метро виступала

У камуфляжі, з танцями і піротехнікою: Вєрка Сердючка показала, як у київському метро виступала

Українська артистка Вєрка Сердючка 10 червня дала концерт у київському метро.

Вєрка Сердючка виступила на станції "Майдан Незалежності" у рамках благодійного туру грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка приїхала до України.

Сердючка показала, яким був її виступ у столичній підземці. Як і належить зірці, вона навіть на платформі метро зуміла влаштувати справжнє свято для бійців та українців, які прийшли послухати артистку.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

На "Майдан Незалежності" Сердючка разом з мамою та іншими учасниками своєї команди прибула ескалатором у камуфляжному вбранні.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

На станції для виступу зірки спорудили чималу сцену і прикрасили її справжніми дискоболами. Протягом концерту Сердючка танцювала, а в кінці номер зірки доповнила піротехніка.

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка, концерт на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві / Фото: instagram.com/v_serduchka

Шанувальники лишилися у захваті від вчинку Вєрки Сердючки, а присутні на станції – від її виступу: "Андрію, ви неймовірний і такий же герой, який боронить країну на своєму фронті! Пишаюся, що дихаю з вами одним повітрям", "Дай Боже сил, щоб я з такою радістю побачив ще раз на власні очі концерт Сердючки", "найкращий позитивчик в наші складні будні".

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