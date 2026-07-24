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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

У "Караоке на Майдані" відбудеться гучний реванш з Ігорем Кондратюком

Якщо програє ХАС, то він фарбує волосся, а якщо Ігор Кондратюк — йому доведеться читати реп.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ігор Кондратюк та репер ХАС

Ігор Кондратюк та репер ХАС

Уже цієї неділі на «Караоке на Майдані» ХАС та Ігор Кондратюк знову зійдуться у музичному батлі.

Після першої поразки ведучий буквально вмовив Ігоря Васильовича дати йому реванш. Правила залишилися незмінними: вони знову сформували дві команди, а перемогу здобуде той, чий учасник заспіває краще. Втім, цього разу на кону — незвичне покарання для того, хто програє.

Якщо перемогу здобуде Ігор Кондратюк, ХАСу доведеться вибілити волосся. Якщо ж реванш виграє ХАС, покарання чекатиме вже на Ігоря Васильовича — йому доведеться прочитати реп. Продюсер проєкту не приховує, що для нього таке випробування не менш складне, ніж кардинальна зміна іміджу.

«Для мене вивчити реп — це все одно, що для тебе пофарбуватися в білий», — жартує Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк та репер ХАС

Ігор Кондратюк та репер ХАС

Та, попри азартне протистояння, головною місією «Караоке на Майдані» залишається благодійність. Телеканал ТЕТ та «Королівський смак» повернули шоу заради благодійної мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові». Під час знімань і телевізійних ефірів триває збір коштів на відновлення українських ветеранів, тож кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

Приходьте 26 липня об 11:00 на Контрактову площу, щоб стати частиною фінальних знімань сезону «Караоке на Майдані», підтримати учасників, заспівати разом із ними та відчути атмосферу легендарного шоу.

А поки готуйтеся до реваншу в ефірі: чи стане ХАС білявим? Чи доведеться Ігорю Кондратюку читати реп? І головне — чи поставлять суперники крапку в цьому протистоянні, чи на глядачів чекатиме ще один реванш? Дивіться вже цієї неділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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