У "Караоке на Майдані" відбудеться гучний реванш з Ігорем Кондратюком

Ігор Кондратюк та репер ХАС

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Уже цієї неділі на «Караоке на Майдані» ХАС та Ігор Кондратюк знову зійдуться у музичному батлі.

Після першої поразки ведучий буквально вмовив Ігоря Васильовича дати йому реванш. Правила залишилися незмінними: вони знову сформували дві команди, а перемогу здобуде той, чий учасник заспіває краще. Втім, цього разу на кону — незвичне покарання для того, хто програє.

Якщо перемогу здобуде Ігор Кондратюк, ХАСу доведеться вибілити волосся. Якщо ж реванш виграє ХАС, покарання чекатиме вже на Ігоря Васильовича — йому доведеться прочитати реп. Продюсер проєкту не приховує, що для нього таке випробування не менш складне, ніж кардинальна зміна іміджу.

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«Для мене вивчити реп — це все одно, що для тебе пофарбуватися в білий», — жартує Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк та репер ХАС

Та, попри азартне протистояння, головною місією «Караоке на Майдані» залишається благодійність. Телеканал ТЕТ та «Королівський смак» повернули шоу заради благодійної мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові». Під час знімань і телевізійних ефірів триває збір коштів на відновлення українських ветеранів, тож кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

Приходьте 26 липня об 11:00 на Контрактову площу, щоб стати частиною фінальних знімань сезону «Караоке на Майдані», підтримати учасників, заспівати разом із ними та відчути атмосферу легендарного шоу.

А поки готуйтеся до реваншу в ефірі: чи стане ХАС білявим? Чи доведеться Ігорю Кондратюку читати реп? І головне — чи поставлять суперники крапку в цьому протистоянні, чи на глядачів чекатиме ще один реванш? Дивіться вже цієї неділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

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